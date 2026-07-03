La Copa Chile entra en una etapa decisiva este fin de semana con una nueva fecha de la fase de grupos, donde varios equipos buscarán asegurar su clasificación a la siguiente ronda y otros jugarán sus últimas opciones de seguir en competencia.
Uno de los encuentros más destacados será el de Santiago Wanderers frente a U. de Chile en Valparaíso, mientras que Colo Colo cerrará la jornada recibiendo a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental.
U. de Chile buscará acercarse a la cima del Grupo D – Photosport
Programación Fecha 5 de Copa Chile
De los 16 partidos programados para esta fecha, solo siete contarán con transmisión por televisión, te dejamos el detalle:
SÁBADO 4 DE JULIO
- Unión San Felipe vs. Unión La Calera | 15:00 horas | Estadio Municipal de San Felipe
- Magallanes vs. Palestino | 15:00 horas | Estadio Municipal de San Bernardo
- San Luis vs. Everton | 16:00 horas | Estadio Bicentenario Lucio Fariña
- Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido | 18:00 horas | Estadio Tierra de Campeones – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- Universidad Católica vs. Deportes Copiapó | 20:30 horas | Claro Arena – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
ver también
Colo Colo al rescate de BTS: los partidos que se cruzan con el posible concierto en el Monumental
DOMINGO 5 DE JULIO
- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile | 12:30 horas | Estadio Elías Figueroa Brander – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta | 12:30 horas | Estadio Nicolás Millas López
- Cobresal vs. Cobreloa | 15:00 horas | Estadio El Cobre
- Deportes Puerto Montt vs. Huachipato | 15:00 horas | Estadio Bicentenario Chinquihue
- Universidad de Concepción vs. Rangers | 15:00 horas | Estadio Municipal Federico Schwager
- Ñublense vs. Curicó Unido | 15:00 horas | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- Deportes Santa Cruz vs. San Marcos de Arica | 16:00 horas | Estadio Joaquín Muñoz
- Unión Española vs. O’Higgins | 17:30 horas | Estadio Santa Laura U-SEK – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- Deportes Limache vs. San Marcos de Arica | 20:00 horas | Estadio Bicentenario Lucio Fariña – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
LUNES 6 DE JULIO
- Colo Colo vs. Deportes Recoleta | 19:30 horas | Estadio Monumental – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
- Deportes Concepción vs. Deportes Temuco | 19:30 horas | Estadio Huachipato