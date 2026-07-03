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Copa Chile

Programación Copa Chile 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver la fecha 5 del torneo

Colo Colo cerrará la fecha recibiendo a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental.

Por Franccesca Arnechino

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Programación de partidos en la fecha 5 de Copa Chile.
© PhotosportProgramación de partidos en la fecha 5 de Copa Chile.

La Copa Chile entra en una etapa decisiva este fin de semana con una nueva fecha de la fase de grupos, donde varios equipos buscarán asegurar su clasificación a la siguiente ronda y otros jugarán sus últimas opciones de seguir en competencia.

Uno de los encuentros más destacados será el de Santiago Wanderers frente a U. de Chile en Valparaíso, mientras que Colo Colo cerrará la jornada recibiendo a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental.

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Programación Fecha 5 de Copa Chile

De los 16 partidos programados para esta fecha, solo siete contarán con transmisión por televisión, te dejamos el detalle:

SÁBADO 4 DE JULIO

  • Unión San Felipe vs. Unión La Calera | 15:00 horas | Estadio Municipal de San Felipe
  • Magallanes vs. Palestino | 15:00 horas | Estadio Municipal de San Bernardo
  • San Luis vs. Everton | 16:00 horas | Estadio Bicentenario Lucio Fariña
  • Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido | 18:00 horas | Estadio Tierra de Campeones – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
  • Universidad Católica vs. Deportes Copiapó | 20:30 horas | Claro Arena – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
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DOMINGO 5 DE JULIO

  • Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile | 12:30 horas | Estadio Elías Figueroa Brander – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
  • Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta | 12:30 horas | Estadio Nicolás Millas López
  • Cobresal vs. Cobreloa | 15:00 horas | Estadio El Cobre
  • Deportes Puerto Montt vs. Huachipato | 15:00 horas | Estadio Bicentenario Chinquihue
  • Universidad de Concepción vs. Rangers | 15:00 horas | Estadio Municipal Federico Schwager
  • Ñublense vs. Curicó Unido | 15:00 horas | Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
  • Deportes Santa Cruz vs. San Marcos de Arica | 16:00 horas | Estadio Joaquín Muñoz
  • Unión Española vs. O’Higgins | 17:30 horas | Estadio Santa Laura U-SEK – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
  • Deportes Limache vs. San Marcos de Arica | 20:00 horas | Estadio Bicentenario Lucio Fariña – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.

LUNES 6 DE JULIO

  • Colo Colo vs. Deportes Recoleta | 19:30 horas | Estadio Monumental – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
  • Deportes Concepción vs. Deportes Temuco | 19:30 horas | Estadio Huachipato

Tabla de posiciones Copa Chile 2026

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