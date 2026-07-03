Aníbal Mosa confirmó que el Estadio Monumental está disponible para los conciertos de BTS en Chile.

Tras la negativa del Instituto Nacional del Deporte (IND) a los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, diversos recintos del país se ofrecen para recibir a la banda surcoreana. Ahora fue el turno del Estadio Monumental.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó a Radio ADN que la casa de Colo Colo está disponible para recibir al grupo de K-pop, que tiene recitales agendados para el 14, 16 y 17 de octubre en Chile.

De hecho, el empresario aseguró que ya hubo contactos con la productora DG Medios y que como institución están abiertos a mantener las fechas originales del espectáculo o reagendar según se estime conveniente.

En el calendario del Cacique, no aparecen partidos en el Monumental durante octubre. Los albos juegan el domingo 11 contra Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso y el domingo 25 contra Palestino en La Cisterna. Recién vuelven a Macul en noviembre para la fecha 26.

Colo Colo ofrece su estadio para los conciertos de BTS | Photosport

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El Instituto Nacional del Deporte (IND) no autorizó los conciertos de BTS en el Estadio Nacional porque existen grandes preocupaciones sobre cómo quedaría la cancha del recinto tras la instalación de un enorme escenario 360°.

“Nunca el pasto del Estadio Nacional ha recibido 600 toneladas, es un escenario que va al centro y que es 360° y cubre todo el paso; entonces tiene trascendencia mucho mayor e impacta a fechas deportivas que tiene todo el resto del año”, explicó Natalia Duco, ministra del Deporte, a TVN.

La exatleta aseguró que están en conversaciones con la productora para buscar otro recinto que reciba a la popular banda surcoreana. Desde el IND ofrecieron el Parque Estadio Nacional como alternativa.