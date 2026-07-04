Este atacante de 25 años, quien anotó cinco goles en 12 partidos jugados en la Liga MX, es el gran deseo de los Ruleteros para el segundo semestre.

Hace algún tiempo, este atacante de 25 años que estuvo en la misma generación que Felipe Loyola en Colo Colo sorprendió a todos por su nivel en la máxima categoría del fútbol de México. Y también contó que a él y el volante del Pisa de Italia los sacaron del Cacique por falta de calidad.

Al menos eso dijo, que el entonces jefe del fútbol formativo de los albos había terminado con su estadía en el Monumental. “Ariel Paolorossi me dijo a mí y a Loyola que no teníamos condiciones para estar en Colo Colo”, apuntó en abril de este año Josué Ovalle.

Después de abandonar Pedrero, el Cotto pasó por Deportes Melipilla, Deportes Limache y Deportes Concepción. Pero se dio a conocer con más fuerza cuando militó en el Mazatlán de la Liga MX. Allí anotó cinco goles en 12 partidos, además de haber regalado una asistencia.

Josué Ovalle enfrenta a Vicente Pizarro en un partido entre Limache y Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero esa aventura en México terminó a raíz de que el equipo lila perdió su licencia en la élite azteca. Por eso mismo, tuvo que volver al Tomate Mecánico, cuadro dueño de su pase. A priori, la directiva del club limachino pensaba inscribirlo para la segunda parte de 2026.

Aunque eso parece haber cambiado y ya tiene negociaciones para jugar en otro club de la primera división chilena. “Josué Ovalle es uno de los nombres que desea Everton para reforzar la ofensiva”, blanqueó el periodista Diego Peralta, muy conocedor de la interna Ruletera.

Josué Ovalle celebra uno de los tantos que anotó en el Mazatlán mexicano. (Sergio Mejia/Getty Images).

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“La idea es que pueda firmar un contrato con el Grupo Pachuca”, sentenció el citado comunicador, siempre en la exred social del pajarito. Por ende, el arribo de Ovalle a Sausalito sería algo similar a diferentes movidas que ha hecho el poderoso conglomerado económico.

Como la del uruguayo Alan Medina, por ejemplo. O la del mediocampista Iván Ochoa y el defensor Francisco Venegas, quienes pasaron por Viña del Mar hace varios años. Y en esta temporada, los Ruleteros obtuvieron el préstamo de Santiago Londoño, atacante colombiano de 18 años. El 70 por ciento del pase del cafetalero pertenece al Grupo Pachuca.

Santiago Londoño suma 12 partidos en Everton: anotó un gol y regaló una asistencia. (Marco Vázquez/Photosport).

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