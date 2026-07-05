El técnico italiano de Brasil se refirió a la eliminación en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega.

¿Qué le pasa a Brasil? Después del la Copa del Mundo de 2002, cuando con Ronaldo Nazario ganaron el título, la verdeamarela no ha vuelto a ser la misma. De hecho, en todo el resto de los mundiales lo más lejos que llegó el Scratch fue a semifinales de 2014, cuando, además, quedaron fuera de la lucha por el título tras caer inapelable e históricamente ante Alemania por 7-1.

Tras una eliminación por penales en Qatar 2022, Brasil decidió poner las esperanzas en un técnico extranjero. Carlo Ancelotti fue el elegido para llevar al Scratch una vez más a puestos de importancia. Sin embargo, sólo se llegó a los octavos de final.

Noruega no fue apabullante, pero se valió de la efectividad de Erling Haaland y el buen juego del portero Nyland para sacar al elenco sudamericano. Con poco qué decir y mucho por excusarse, Carlo Ancelotti enfrentó la rueda de prensa post partido.

Palabras de Carlo Ancelotti

Tras el encuentro, Carlo Ancelotti dio las explicaciones del caso. Era un momento complejo para el italiano, considerando la importancia que el brasileño le da a su propia selección.

“La primera parte tuvimos muchas oportunidades interesantes. En la segunda también cuando íbamos 0-0. El partido se decantó para su lado, intentamos ser más profundos, pero no pudimos”, empezó diciendo el DT de Brasil.

¿Pudo hacer algo más Carlo Ancelotti? | Getty Images

“Evidentemente, todo el mundo está altamente decepcionado. Estamos profundamente tristes, como están todos los aficionados. No jugamos una copa espectacular. No hicimos bien, pero en algunos momentos, incluso hoy, pudimos llevarnos la victoria. Tenemos que mejorar y seguir haciendo nuestro trabajo. Hay que encontrar otras maneras de mejorar”, cerró Carlo Ancelotti.

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En resumen…