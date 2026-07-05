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Mundial 2026

Golazos de Erling Haaland dejan nocaut a Brasil: dos joyas de Noruega para eliminar a la Verdeamarela

Halland deja nocaut a Brasil. El Androide mete a Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo y de paso elimina a la Verdeamarela.

Por Diego Jeria

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Golazos de Haaland en Noruega están eliminando a Brasil del Mundial.
© Getty ImagesGolazos de Haaland en Noruega están eliminando a Brasil del Mundial.

La selección de Noruega le acaba de dar a Brasil un golpe directo al mentón: en un partido parejo y que se presentaba para cualquiera de los dos por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, los nórdicos marcan el gol del 1-0 en los minutos finales del partido y poco después encuentran el 2-0.

Fue a los 78′ que Noruega se armó por izquierda y Andreas Schjelderup sacó el centro. Al segundo palo el infaltable Erling Haaland metió aceleración, ganó la posición y metió el balón en la red de cabeza, poco que hacer el meta Alisson.

Con el gol de Haaland, por ahora, Noruega hace historia y se mete por primera vez en los cuartos de final de una Copa del Mundo, siendo esta su cuarta participación en la cita planetaria. Pero faltaba más…

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Doblete de Haaland para Noruega contra Brasil en octavos de final

En los 89 minutos el Androide volvió a ser asistido por Schjelderup y esta vez Haaland sacó un zurdazo cruzado desde la frontera del área para aumentar la ventaja noruega.

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Y el doblete de Haaland no es menor: con siete goles en lo que va de la competencia, iguala a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la punta de la tabla de goleadores. Los tres pelean por ahora mano a mano el Botín de Oro del Mundial 2026.

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Con Brasil grogui y al borde de la eliminación, Noruega y Haaland enfrentarán en cuartos de final al ganador de México o Inglaterra.

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