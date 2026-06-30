El atacante del Manchester City anotó el gol de la victoria ante los marfileños en la Copa del Mundo y graficó su felicidad con una frase muy en su estilo. "Es un viaje con el que dan ganas de vomitar", dijo para mostrar su éxtasis.

Noruega se complicó en el difícil duelo que tuvo ante Costa de Marfil en la ronda de 32 mejores equipos del Mundial 2026 hasta que Erling Haaland apareció con lo que mejor sabe hacer: goles como el artillero temible que es. Y el jugador del Manchester City ratificó ese cartel.

A cuatro minutos del final del tiempo regular, luego de un centro de Patrick Berg, Haaland desató la fiesta en el país nórdico, que llevaba ausente de las Copas del Mundo desde Francia 98. De hecho, los instantes postreros del encuentro tuvieron tanta tensión que el autor de la apertura de la cuenta los sufrió.

“No pude ver los últimos 20 minutos, fueron muy estresantes”, reconoció Antonio Nusa, quien anotó un golazo para decretar el transitorio 1-0. Tiene razón: en los 71′, fue sustituido por Andreas Schjelderup, atacante del Benfica de Portugal.

Sander Berge, Erling Haaland y Antonio Nusa en un conciliábulo durante el partido vs Costa de Marfil. (Lars Baron/Getty Images).

En cambio, Haaland sabe que este triunfo noruego ante el cuadro africano puede ser trascendental para el futuro de la selección. “Es increíble. Un Mundial es un evento enorme y es emocionante poder participar en él”, manifestó el atacante de 25 años en declaraciones difundidas por el medio VG.

Agregó que “es genial que signifique tanto para todo el país. Creo que esto cambiará Noruega para siempre”. Erling Haaland sabe perfectamente que las celebraciones por los goles y triunfos de su país se han viralizado en todo el planeta. Por eso siente que algo especial nacerá en su tierra de origen.

ver también Erling Haaland sorprende a todos: “¿Francia? No importa, ganarán el Mundial”

Mundial 2026: Haaland rebosa orgullo por el pase de Noruega a los octavos de final

Erling Haaland anotó el gol de la victoria de Noruega ante Costa de Marfil y así el cuadro europeo ganó su boleto para medirse a Brasil en el Mundial 2026. “La unidad que he sentido con el equipo es conmovedora”, manifestó el ariete del Manchester City, que hace poco oficializó al italiano Enzo Maresca como su nuevo entrenador.

“Es una locura, esto es simplemente ser feliz. Un viaje que dan ganas de vomitar”, resumió Haaland para graficar el éxtasis que le provocó llevar a su país a la ronda de 16 mejores equipos a nivel planetario. Aunque el desafío próximo es de palabras mayores.

El festejo del 2-1 de Noruega ante los marfileños. (Lars Baron/Getty Images).

Se medirán ante Brasil en Nueva York. Pero en la dirección técnica de los noruegos no quieren ni pensar en eso. Así al menos lo manifestó el entrenador. Stale Solbakken. “Hoy disfrutaremos, los chicos saborearán el dulzor de la victoria”, expuso el exjugador, quien dirige a su país desde diciembre de 2020.

ver también A lo Bielsa: captan la insólita reacción de Ancelotti tras avanzar con Brasil en el Mundial 2026

Revisa el compacto del triunfo de Noruega vs Costa de Marfil