Noruega ha tenido buenos mundiales en el pasado. Sin embargo, nunca contó con un delantero de la estirpe de Haaland. Podría ser decisivo.

Datos principales

Confederación: UEFA.

Apodo: Los Vikingos Rojos.

Ranking FIFA: 31°.

Grupo en el Mundial: I (Irak, Senegal y Francia)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Ojo con Noruega, que clasificó al Mundial 2026 de forma increíble. No eran los favoritos del Grupo I, ya que Italia era el cabeza de serie. Pero, liderados por Erling Haaland terminaron cerrando una clasificatoria perfecta, sin magullas.

Ocho partidos jugados y sólo victorias obtenidas. Los Vikingos Rojos promediaron más de cuatro goles por partido, avasallando a sus rivales con resultados épicos, como el 4-1 a Italia en Milán o el 5-0 a Israel en Oslo. Además, sólo en dos partidos les hicieron goles (uno de ellos en la goleada por 11-1 a Moldavia). Y así, tras 28 años, Noruega volvió a un Mundial.

Calendario y estadios en los que juega

Irak vs. Noruega (martes 16 de junio, 18:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: DirecTV.

Noruega vs. Senegal (lunes 22 de junio, 20:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey) Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

Noruega vs. Francia (viernes 26 de junio, 15:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 640 kms. (Boston-New Jersey – Boston).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 26,7%

Llegar a cuartos de final: 27,8%

Alcanzar semifinales: 15,4%

Llegar a la final: 7,7%

Ser campeón: 3,2%

Proyección de la IA

Noruega vuelve a un Mundial como un invitado de peso. Es por eso que para la Inteligencia Artificial de Google, los Vikingos Rojos harán que el liderato del Grupo I esté más apretado de lo que Francia hubiese querido.

De esta manera, el vaticinio de Gemini es que los noruegos vencerán en el debut a Irak (“romperán una muralla defensiva de diez defensas”) y, tras ello, tendrán un trabado empate ante Senegal (“choque de trenes fascinante”). Finalmente, en el partido definitorio del Grupo I, y liderados por Haaland, los nórdicos igualarán ante Francia (“un partido de exquisitez para los espectadores”).

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¿Cuánto más avanzarán los noruegos? Si bien no hay una gran certeza como en otros vaticinios, Gemini cree que los Vikingos Rojos pasarán la ronda de dieciseisavos y quedarán fuera en octavos, posiblemente ante Brasil (“la fragilidad defensiva les pasará la cuenta”).

El plantel de Noruega

Porteros:

– Orjan Haskjold Nyland (Sevilla)

– Sander Tangvik (Hamburgo)

– Egil Selvik (Watford)

Defensores:

– Kristoffer Ajer (Brentford)

– David Moller Wolfe (Wolverhampton)

– Leo Ostigard (Génova)

– Fredrik Bjorkan (Bodo-Glimt)

– Marcus Pedersen (Torino)

– Torbjorn Heggem (Bologna)

– Sondre Langas (Derby County)

– Henrik Falchener (Viking FK)

– Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Mediocampistas:

– Morter Thorsby (Cremonese)

– Patrick Berg (Bodo-Glimt)

– Sander Berge (Fulham)

– Martin Odegaard (Arsenal)

– Fredrik Aursnes (Benfica)

– Kristian Thorstvedt (Sassuolo)

– Thelonious Aasgaard (Rangers)

– Antonio Nusa (RB Leipzig)

– Andreas Schjelderup (Benfica)

– Oscar Bob (Fulham)

– Jens Petter Hauge (Bodo-Glimt)

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Delanteros y Extremos:

– Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)

– Erling Haaland (Manchester City)

– Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

Jugador estrella: Erling Haaland

Físico abrumador, check. Precisión en la definición, check. Erling Haaland le mete miedo hasta al defensa más espigado. Nacido en Inglaterra, pero con una carrera forjada en Bryne, este centrodelantero ostenta el cartel del mejor jugador noruego de la historia, porque ningún compatriota logró tiranizar la cima del balompié con su autoridad. Su anatomía de androide, que mezcla la zancada de un velocista con una carrocería de peso pesado, lo convirtió en una máquina de definir que no dialoga con los defensores, simplemente los somete.

Tras asombrar en el Salzburgo, su estadía en el Borussia Dortmund demostró que el torneo alemán ya le quedaba pequeño. Su apogeo llegó cuando firmó por el Manchester City, donde destrozó el récord absoluto de anotaciones en una sola campaña de la Premier League. Así, en Inglaterra su zurda fue el argumento definitivo para levantar la inédita Champions League de los Citizens y sellar un histórico triplete continental.

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Noruega, al igual que la Bundesliga, le queda chica a Haaland. El delantero hizo añicos el intocable récord de nueve décadas de Jorgen Juve, coronándose como el máximo artillero histórico de la selección absoluta de Noruega. El promedio lo dice todo: casi un gol por partido. Pese a la dolorosa frustración colectiva de no clasificar a los últimos grandes torneos europeos y mundiales, su presencia es el gran sostén competitivo del equipo. El único gran objetivo que le resta al atacante es capitalizar esa contundencia individual para cortar la maldición y liderar a su nación de regreso a una máxima cita planetaria. En el fondo, Los Vikingos Rojos le ponen todas sus fichas a un Androide.

El crack indiscutido de Noruega | Getty Images

Jugador a seguir: Antonio Nusa

En un equipo donde los focos internacionales apuntan instintivamente hacia el poder de fuego de Erling Haaland o la visión de Martin Odegaard, un joven extremo podría robarse la película. Antonio Nusa es el revulsivo que la ofensiva nórdica necesitaba para dejar de ser tan predecible. Con un estilo atrevido, basado en el desborde constante y un regate venenoso, se posiciona como la trampa perfecta para desarticular cualquier cerrojo en Norteamérica.

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Noruega lo vio debutar. Con el Stabaek llamó la atención rápidamente y emigró a Bélgica para brillar con el Brujas. Allí, sumó títulos domésticos y dejó su huella en la Champions League al marcar en su estreno copero. Ese nivel convenció al RB Leipzig de apostar por sus servicios. En la intensidad de la Bundesliga, el atacante pulió su toma de decisiones y le añadió el ingrediente preciso para brillar, mucho rigor táctico.

El impacto del delantero en la Selección de Noruega fue sencillamente inmediato. Apenas necesitó un puñado de minutos en su debut oficial para anotar y asistir, confirmando que el escenario internacional le sienta de maravilla. Es su facilidad para oxigenar el ataque por la banda izquierda lo que le otorga la confianza del DT, siendo el talento emergente capaz de sorprender a todo el orbe futbolístico.

Técnico: Ståle Solbakken

El FC Copenhague fue el equipo que catapultó la carrera de Ståle Solbakken. El noruego transformó al elenco danés en un gigante en su liga y un rival incómodo en la Champions League. Pese a que sus excursiones por ligas de mayor prestigio (Colonia y Wolverhampton) no tuvieron éxito, su autoridad en el norte de Europa jamás se puso en duda. Asumió la conducción de su país natal a fines de 2020 con una tarea excluyente: acabar con una sequía de clasificaciones a torneos de primer nivel que atormentaba a su nación desde el año 2000.

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Solbakken se sitúa lejos de la moda contemporánea que privilegia la posesión excesiva. Su manual estratégico se basa en el rigor zonal y la verticalidad absoluta. El técnico suele estructurar un 4-3-3 muy solidario, donde la ocupación de espacios y el choque físico en el mediocampo son innegociables. En este sistema, además, las segundas pelotas son trascendentales. Todo este andamiaje bien aceitado persigue un solo propósito: blindar al equipo hacia atrás para que el ingenio de Martin Odegaard y la brutalidad ofensiva de Erling Haaland operen sin ataduras.

El gran acierto de su ciclo fue absorber la extrema presión mediática que rodeaba a esta nueva camada de figuras. Solbakken le dio madurez colectiva al cuadro noruego, y los frutos están a la vista: los Vikingos Rojos están de regreso en la Copa del Mundo. Tras 28 años de sequía, Noruega llega al Mundial 2026 con le oportunidad de sacarle jugo a sus grandes estrellas.

Posible 11

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Mejor participación de Noruega en los Mundiales

Fue en Francia 98 cuando Noruega consiguió su mejor participación histórica en un Mundial. Precisamente, en su última Copa del Mundo jugada, los nórdicos consiguieron avanzar hasta los octavos de final, tras sortear un difícil grupo liderado por Brasil.

Hay que decir, de todas formas, que su clasificación no estuvo exenta de polémica. En el primer duelo del Grupo A en Francia 1998, Noruega empató en un entretenidísimo partido frente a Marruecos (2-2). Luego, nuevamente, igualaron, esta vez ante Escocia, llegando al último duelo grupal con chances bastante limitadas.

Marruecos, en el encuentro paralelo, vencía por 3-0 a Escocia y se encaramaba en los octavos. No obstante, una falta que solamente el árbitro vio, a los 89′, terminó dándole la victoria a Noruega sobre Brasil. Demasiado sospechoso todo. En el mismísimo Mundial en el que Pedro Carcuro se mandó la famosa frase, “la mafia FIFA”.

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En octavos de final, los Vikingos Rojos fueron superados por la mínima ante Italia, gracias a un tanto de Christian Vieri. Y, pese al escándalo del penal ante Brasil, Noruega se fue con la frente en alto a casa. De hecho, tiempo después se reveló un video grabado desde atrás del arco de Taffarel que mostraba que, probablemente, el árbitro Esfandiar Baharmast tenía argumentos para pensar que Junior Baiano había agarrado de la camiseta a Tore André Flo. Dejamos la frase famosa de Bombo Fica para cerrar aquí la mejor participación de Noruega en un Mundial: sospechosa la h…

Jugador histórico destacado: Ole Gunnar Solskjaer

Mística y efectividad silenciosa desde el norte de Europa. Mucho antes del Big Bang provocado por Erling Haaland, Ole Gunnar Solskjær se erigió como el gran embajador del fútbol noruego ante los ojos del planeta. Apodado el “Asesino con cara de niño” (Babyface Killer), este atacante redefinió lo que significaba ser un delantero de élite, gracias a su lectura perfecta del juego y un instinto letal dentro del área. Su grandeza legendaria radica en haber demostrado que un futbolista escandinavo podía transformarse en una leyenda de culto en el club más exigente del mundo, sin perder jamás la humildad.

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Su aventura en el Manchester United de Sir Alex Ferguson es una página de oro del fútbol británico. Por algo ganó seis títulos de Premier League y dos FA Cup. No obstante, su boleto directo a la historia lo timbró la noche del 26 de mayo de 1999 en el Camp Nou. Entrando desde el banquillo, anotó el agónico gol en el descuento que le dio al United la Champions League ante el Bayern Múnich. Aquella mítica chapa de “Super Sub” lo convirtió en un ícono eterno de los Diablos Rojos, sumando 126 goles que todavía se cantan en Old Trafford.

Con la camiseta de su país, lideró la época más gloriosa de los denominados Vikingos. Fue la pieza angular que guio a la escuadra nacional a competir en el Mundial de Francia 1998 (donde avanzaron a octavos de final, tras vencer a la todopoderosa Brasil) y en la Eurocopa 2000. Marcó 23 goles en 67 partidos oficiales, dejando un legado de resiliencia y liderazgo táctico que fijó el estándar para las generaciones venideras. Un auténtico caballero del área que puso su bandera en el mapa de la aristocracia del balompié mundial.

Solskjaer brilló a fines de los noventa | Getty Images

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Noruega?

Llámele eje, llámele dupla. Como sea, la combinación entre Martin Odegaard y Erling Haaland es de temer. Sobre todo en un equipo como Noruega, donde ambos tienen la libertad, y la responsabilidad, de ser los actores principales en el equipo. Si conectan bien en cancha, pese a que los Vikingos Rojos no tienen gran volumen de ataque, se crearán jugadas de riesgo.

Es verdad que el protagonismo absoluto es de estos dos grandes futbolistas, pero esto no quiere decir que no exista otros puestos a resaltar. Noruega cuenta con Antonio Nusa, un jugador velocísimo por las bandas y con gran despliegue ofensivo. Además, el centro, dominado por Sander Berge, le da una gran capacidad de recuperación.

A diferencias de tiempos pretéritos, Noruega ya no cuenta con un portero con roce en las grandes ligas europeas. Si bien Orjan Nyland aún milita en el Sevilla, no tiene continuidad y sólo jugó siete partidos en toda la temporada 2025/2026 con el cuadro español. Los otros arqueros no han alcanzado un nivel que de seguridad.

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Si bien hay varios puestos que recalcar de Noruega, también es evidente que sus dos fueras de serie son de otro nivel. Esto hace que sea muy predecible cómo jugarle a los noruegos: basta con ponerle una marca persistente a Odegaard y un central físico marcando a Haaland para frenar su poderío. Evidentemente, suena más fácil de lo que realmente es, pero eso no quita que teóricamente sea la forma correcta de bajarle peligrosidad a los Vikingos Rojos.

Datos freak de Los Vikingos Rojos

Hay un dato que debe enorgullecer a todos los noruegos. Los Vikingos Rojos son el único combinado que ha jugado más de dos veces ante Brasil y que nunca ha perdido. Con dos empates (en amistosos jugados en 1988 y en 2006, ambos empatados 1-1) y dos victorias (4-2 en un amistoso en 1997 y 2-1 en el Mundial de Francia 1998), los escandinavos se han transformado en la verdadera pesadilla del Scratch.

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Otra de las gestas de los noruegos ocurrió en 1936, en medio de los Juegos Olímpicos de Berlín. Alemania estaba en cuartos de final y todos festinaban, porque el rival era la modesta Noruega. El propio Adolf Hitler asistió a ver al elenco germano, esperando una abultada victoria. Finalmente, los escandinavos vencieron 2-0 y mandaron a un enfurecido Führer para la casa, antes que sonara el pitazo final.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Noruega puede conseguir sus primeros seis puntos en un Mundial. El cuadro escandinavo posee seis partidos oficiales en fase de grupos de Mundiales (1994 y 1998), donde la mitad han sido empates. Es decir, nunca han sumado dos victorias en la primera ronda, por lo que un grupo como el del 2026 tiene altas probabilidades de darle esta primera vez.

Además, si Noruega quiere avanzar lejos tendrá que intentar romper con un récord negativo que mantiene. Si bien en el Grupo I no tienen un rival de la UEFA, bien podrían tenerlo en fases superiores y esto aterra. Porque, los Vikingos Rojos nunca le han ganado a un combinado nacional europeo en un Mundial. Se han enfrentado en cinco ocasiones, registrando dos empates (ante Escocia e Irlanda) y tres derrotas (todas ante Italia).

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