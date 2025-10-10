Este sábado 11 y domingo 12 de octubre continúa la actividad del Mundial Sub 20 Chile 2025 con la disputa de los cuartos de final y encuentros en las sedes de Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca, en un trayecto que va rumbo a la Final del domingo 19.

Quien eliminó a la Selección Chilena de la cita planetaria, México, protagonizará el duelo más destacado de esta instancia, cuando enfrente en el Estadio Nacional a uno de los candidatos a pelear el título como es Argentina. Este juego se transmitirá en vivo y de forma gratuita por las pantallas de CHV.

No obstante, esta noticia no se repite con el resto de la competición, ya que Chilevisión no emitirá el torneo completo y los derechos completos de la competición pertenecen a DirecTV, la cual transmitirá todos los encuentros a través de sus canales DSports en TV y la plataforma DGO por streaming.

ver también Cuadro completo: Así se jugarán los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025

Si quieres saber qué otros partidos de los cuartos de final del Mundial Sub 20, además del de La Roja, se podrán ver por CHV, a continuación, te mostramos la lista completa.

Los juegos por cuartos de final del Mundial Sub 20 que van por CHV:

Según dio a conocer la estación televisiva, serán dos los duelos de esta instancia que se podrán ver sin costo por TV abierta, y son los siguientes:

Argentina vs. México : Sábado 11 de octubre a las 20:00 horas.

: Sábado 11 de octubre a las 20:00 horas. Francia vs. Noruega: Domingo 12 de octubre a las 20:00 horas.

Publicidad

Publicidad

Además, Chilevision ofrecerá una extensa previa para ambos compromisos. La transmisión del duelo entre trasandinos y aztecas arrancará a las 18:30 horas. Mientras que para el lance de europeos, todo iniciará a las 10:00 horas.

Cabe señalar que además de la señal de televisión de CHV, estos dos encuentros por cuartos de final del Mundial sub 20 irán por las plataformas digitales del canal completamente gratis, como la app MiCHV o a través del sitio web www.chilevision.cl.