Regalón de Pellegrini le pide minutos para figura del Mundial Sub 20: "Merece más oportunidades"

Antony asegura que Pablo García, quien brilla en el Mundial Sub 20, merece más oportunidades por parte de Pellegrini en el Betis.

Por Felipe Escobillana

Pablo García, figura del Mundial Sub 20, espera más opciones de jugar en el Betis
Pablo García, figura del Mundial Sub 20, espera más opciones de jugar en el Betis

Una de las grandes figuras del Mundial Sub 20 es el español Pablo García, perteneciente al Betis, que junto a su selección está instalado en los cuartos de final del certamen que se realiza en Chile.

El jugador que actúa como extremo lleva dos goles en el campeonato mundial, por lo que en su país ya se está hablando de que Manuel Pellegrini debe darle más oportunidades.

Piden a Pellegrini más chances para Pablo García

Antony, uno de los regalones del Ingeniero en el plantel bético, compite puesto con García. Y asegura que esa sana competencia le haga bien, pues quiere verlo más minutos.

“Tiene un gran potencial. Hablo con él a veces, merece más oportunidades porque está trabajando mucho y lo está haciendo muy bien con la selección y con nosotros”, comentó el brasileño sobre García.

Pablo García es una de las figuras de España en el Mundial Sub 20

Pablo García es una de las figuras de España en el Mundial Sub 20

Agregó el ex Manchester United que “cuando tengo la oportunidad hablo mucho con él. Hay jugadores de mucho potencial en la cantera del Betis, aunque haya que tener calma con ellos“.

Esta temporada Pellegrini le ha dado chances de jugar en cinco partidos de La Liga, siendo titular en el duelo ante Athletic de Bilbao en el que jugó hasta el minuto 72.

La prensa española se pone nerviosa con la opción de Manuel Pellegrini a la Roja: "Humo"

ver también

La prensa española se pone nerviosa con la opción de Manuel Pellegrini a la Roja: “Humo”

De hecho, asegura el futbolista que ha madurado mucho gracias a Pellegrini. “A mi míster le debo todo”, aseguró en el Mundial por las opciones que le ha dado de jugar en el Betis.

El próximo duelo en el que se podrá ver al delantero español en acción será este sábado, cuando la selección ibérica enfrente a Colombia en el Fiscal de Talca, desde las 17 horas.

