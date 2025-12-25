Lo cortó y lo quiere fuera del equipo: Pellegrini en guerra con jugador argentino del Betis

Ya alejado definitivamente del radar de la selección chilena, el ciclo de Manuel Pellegrini está totalmente abocado en el Real Betis. El Ingeniero busca seguir haciendo historia con el equipo español, tras largas temporadas de éxitos.

Eso sí, desde la ciudad de Sevilla alertaron una polémica del DT, precisamente, con uno de sus dirigidos. Se trata de Ezequiel “Chimy” Ávila, delantero argentino nacionalizado español.

Arribado en 2024 al elenco andaluz, el jugador al que no le tiembla el pulso a la hora de declarar poco y nada ha jugado con el Betis. Ahí, ha participado en 14 encuentros y solo fue titular en uno de ellos.

Pellegrini lo manda a buscar equipo

Tras ser cortado por Manuel Pellegrini, Chimy Ávila se aburrió de no jugar y junto a la dirigencia están de cabeza buscando equipo. Eso, con el visto bueno del entrenador chileno.

25/8/24 VITORIA Alaves vs Betis FOTO: Juan Manuel Serrano Arce

Es ahí donde aparece la opción de partir a préstamo al Getafe, un rival directo del Betis en La Liga. Chimy ya presionó por concretar la operación, según reportó el medio AS.

Publicidad

Publicidad

El jugador nacido en Rosario tiene contrato hasta 2027, pero la nula relación y confianza de Pellegrini lo obligan a buscar otro rumbo. Llegó en 2024 desde el Osasuna, por cuatro millones de euros. más 700.000 euros en variables.

ver también Pellegrini se viste de Viejo Pascuero y revela regalo para el fútbol chileno: “Que la actividad…”

Sin embargo, el delantero de 31 años hoy vive un triste presente y Manuel Pellegrini ha sido claro a la hora de elegir a sus jugadores. Ahí, la dirigencia se cuadró con el Ingeniero, quien es una leyenda en Betis.