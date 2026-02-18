El Real Betis de Manuel Pellegrini llega en buen pie al duelo de este sábado contra el Rayo Vallecano, por la fecha 25 del fútbol español. Los sevillanos vienen de vender al Mallorca (1-2) y al Atlético Madrid (0-1), por ahora quintos en la tabla.

En medio de la buena racha, el entrenador chileno se dio tiempo para defender a La Liga, competencia que a juicio de los críticos e hinchas ha perdido valor, nombres, calidad y peso.

“Yo creo que calidad futbolística en La Liga sobra, ahora falta el espectáculo, en el sentido de no engañar, de jugar más tiempo, de no solamente ser resultadista, sino que también a través del juego sea una actividad atractiva”, dijo el ingeniero.

ver también Manuel Pellegrini pide calma ante locura en Real Betis con la Champions League: “No hay que…”

España la mejor en titulares y suplentes

Sobre la misma llegó la afirmación de Pellegrini, que pone a España como la mejor selección del fútbol actual, a sólo meses de una nueva Copa del Mundo, entre las mayores favoritas para adjudicarse México, Estados Unidos y Canadá 2026.

“Hay dos visiones para verlo. Primero, creo que España, en este momento, tiene la mejor selección del mundo. No solamente por los once que juegan, sino que también por los que pueden estar en el banco“, sostuvo.

Publicidad

Publicidad

Agregó sentenciando que “en España se juega el mejor fútbol desde el punto de vista técnico. El inglés quizás es más atractivo, es más de espectáculo, de ida y vuelta, es más de jugadores dedicados a jugar“.

ver también No quieren jugar con La Roja: se cae el esperado amistoso entre Chile y España

Cabe recordar que La Liga tiene actualmente a Real Madrid como puntero con 60 unidades en 24 partidos jugados, seguido de cerca por el Barcelona (segundo con 58 positivos). Real Betis es quinto con 41 puntos.