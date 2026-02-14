La temporada 2025-26 para el Sevilla se hace muy compleja. El equipo que tuvo a Gabriel Suazo como titular y a Alexis Sánchez en el banco de suplentes, sumó su tercer juego consecutivo sin ganar, tras igualar como local por 1-1 ante el Alavés.

Pese a que el encuentro se disputó por la jornada 24 de La Liga, es decir, queda un buen tramo de campaña, como ambos equipos pelean por no descender se vio en suelo andaluz un encuentro “de dientes apretados“, donde cada detalle marcaba la diferencia.

Sevilla de Suazo y Alexis extiende mala racha

La acción clave se dio en el minuto 16 del encuentro, cuando el árbitro decidió expulsar a Juanlu, con lo que dejó al equipo local con 10 futbolistas, lo que obligaría al técnico Matías Almeyda a proponer un sistema reactivo más que propositivo.

Aún así, el Sevilla fue capaz de abrir el marcador sobre el final del primer tiempo, cuando al minuto 42 un remate del suizo Djibril Sow se desvió en un defensor rival. Una acción que les permitía irse al descanso en ventaja, pero no fue suficiente.

A los 60′ igualó el Alavés mediante un cabezazo de Toni Martínez, quien le ganó el duelo aéreo a Suazo para poner una paridad que los andaluces defendieron con uñas y dientes. Tanto así que Almeyda no puso a Alexis Sánchez y lo dejó viendo el juego desde la banca.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

En resumen, el empate no le sirve ni al Sevilla ni al Alavés, pues ambos equipos se quedan en el 12° puesto con 26 puntos, y se alejan a cuatro de la zona del descenso, donde hoy está Rayo Vallecano con 22 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar los andaluces?

El equipo de Suazo y Alexis jugará como visitante el próximo domingo 22 de febrero, cuando enfrente al Getafe en el Coliseum de Madrid, desde las 10:00 de la mañana (hora de Chile).