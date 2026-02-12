Es tendencia:
Maripán sigue sin definir su futuro con el Torino y en Italia ya lo vinculan con histórico club

El jugador se encuentra definiendo su futuro, luego de que se reveló que no aceptó la primera oferta de renovación del Torino.

Por Andrea Petersen

El jugador se encuentra definiendo su futuro.
El jugador chileno Guillermo Maripán se encuentra definiendo su futuro en Europa, luego de que se reveló que el Torino le ofreció una extensión de contrato, la cual fue rechazada por el defensa por un importante motivo: Tenía una reducción salarial.

Ante esto, las especulaciones no se han detenido y desde Italia revelan que un equipo, del cual se rumoreó durante la temporada pasada que estaba interesada en el chileno, podría volver al ataque si es que decide no renovar con el cuadro italiano.

El club que podría buscar el fichaje de Maripán

Según revela el medio Tuttomercadoweb, debido a que el jugador no aceptaría una rebaja salarial para renovar, está la posibilidad de fichar por otro club cuando se abra el próximo mercado, tiempo en el que terminará su contrato con el Torino.

Acorde al medio, el Sevilla, equipo de LaLiga donde militan los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez podría ir a la carga en la próxima ventana de transferencias, a lo que añade que durante los últimos días de enero, el equipo del jugador estuvo buscando posibles opciones.

El tope para renovar con el Torino

TuttoSport reveló que la propuesta del cuadro italiano era una extensión de contrato hasta el 2027 con la opción de extenderlo hasta el 2028, pero la cifra ofrecida es menor a la que recibe actualmente, situación que el jugador chileno no está interesado en aceptar, señalan.

Según revela La Tercera, el ex Universidad Católica recibe un sueldo cercano a los 3,7 millones de dólares anuales.

