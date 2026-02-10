“Aquí voy…”: La contundente respuesta de Alexis Sánchez por críticas de bajo rendimiento en el Sevilla

Alexis Sánchez no se salva de las críticas en el Sevilla. El Bicampeón de América ahora fue indicado como uno de los culpables del bajo rendimiento del cuadro español y que lo tiene a tres puntos de puestos del descenso.

Por lo mismo, se pone en duda su continuidad en el elenco que dirige Matías Almeyda. Especialmente por la seguidilla de lesiones que lo han dejado fuera de partidos claves. “Necesita coger ritmo a base de partidos, pero el Sevilla no está para esperar a nadie”, recalcó el Diario de Sevilla.

“Nadie en el Sevilla da un euro por que el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión”, recalcó el medio citado. Por lo que el chileno tendría un pie afuera del elenco español.

¿Qué pasa con Alexis Sánchez?

Pero mientras en la prensa de la madre patria se cuestiona al delantero, este martes Alexis Sánchez reapareció en la práctica de Sevilla y destacó por su buen nivel y ánimo. El Chiringuito enfatizó que el Bicampeón de América fue de los primeros en llegar a la práctica y mostró “buen rollo” con sus compañeros.

En tanto, en sus redes sociales, Alexis recalcó que ya está al 100% y contra viento y marea se va a mantener en Sevilla, y luchará por evitar el descenso. “Dedication. Aquí voy otra vez”, recalcó el nacido en Tocopilla.

La historia de Alexis tras críticas por su continuidad en Sevilla

Por lo que ahora todo indica que podría sumar minutos este sábado 14 de febrero, cuando Sevilla reciba a Alavés a las 14:30 horas. Lo que se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y podría ser clave para alejarse de la zona baja de la tabla.

Así está la tabla de LaLiga con el Sevilla en el puesto 13|

