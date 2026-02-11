Colo Colo no pasó del empate sin goles ante Unión Española, pero igual tiene motivos para celebrar. Algunos de los refuerzos y canteranos del Cacique sumaron sus primeros minutos de la temporada en el Estadio Monumental, pero hubo uno que se robó la película: Lautaro Pastrán.

Luego de haber estado poniéndose a punto, el argentino-chileno de 23 años por fin pudo hacer su estreno con el Eterno Campeón. Ingresando como titular y con la 10 en la espalda, el ex Belgrano mostró cosas que ilusionaron a los hinchas, pero que pasaron a segundo plano luego de la accidentada manera en la que salió de la cancha.

Y es que después de ser uno de los más destacados en el amistoso ante Unión Española en la Noche Alba, el extremo debió abandonar el campo de juego lleno de vendajes. Esto, luego de recibir un planchazo criminal y que le costó una expulsión a los Hispanos.

Lautaro Pastrán saca aplausos con su juego y se lleva un corte en su estreno en Colo Colo

Luego de una negociación rápida, Lautaro Pastrán por fin pudo hacer su estreno con Colo Colo. El extremo, que llega tras un paso sin éxito por Liga de Quito, fue una de las grandes figuras del Cacique en el amistoso ante Unión Española.

Lautaro Pastrán se llevó aplausos y un planchazo en su debut en Colo Colo. Foto: Photosport.

En sus primeros minutos en el Estadio Monumental, el argentino-chileno fue uno de los jugadores más activos del ataque. Entendiéndose con Leandro Hernández en el primer tiempo, fue uno de los que más peligro generó en el área rival.

Esto llevó a Fernando Ortiz a mantenerlo en la cancha a pesar de que tiene el choque con Unión La Calera en la Liga de Primera este fin de semana. Aunque el DT se vio obligado a sacarlo luego de que recibiera un planchazo terrible.

Fue en la segunda parte del duelo -que se jugó 25 minutos por lado- que Lautaro Pastrán recibió un terrible impacto. Nuñez fue a disputar el balón con el refuerzo albo, pero con la pierna muy arriba, al punto de golpearlo en su rostro. El árbitro no dudó en sacarle la tarjeta roja y mandarlo a las duchas.

El argentino-chileno debió ser atendido de inmediato dentro de la cancha ante la gravedad del golpe. Esto lo llevó a dejar la cancha bajo una ovación y unos primeros minutos prometedores.

Lautaro Pastrán debutó en Colo Colo y ahora espera para hacer su estreno oficial en el torneo. El nuevo 10 del Cacique dejó buenas sensaciones y comienza a pelear por una camiseta de titular en 2026.

¿Cuándo y a qué hora puede debutar oficialmente Lautaro Pastrán en Colo Colo?

Lautaro Pastrán ahora pone la mira en lo que puede ser su debut oficial con la camiseta de Colo Colo. Esto puede ocurrir el próximo domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas, cuando el Cacique reciba a Unión La Calera.

