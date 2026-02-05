Un mercado de fichajes complicado ha tenido Colo Colo en la temporada 2026, debido a que la escasez de recursos que tiene Blanco y Negro no le dio mucho margen de acción.

A pesar de que lleva una semana en Chile, recién este miércoles fue presentado Lautaro Pastrán como nuevo delantero del Cacique, quien viene como cedido desde Belgrano y tendrá su segunda experiencia en el país, tras su paso por Everton.

“Colo Colo es un club grande de Chile. Ya me tocó jugar en el más grande de Ecuador con la Liga de Quito y ahora me toca jugar en el más grande Chile”, declaró el argentino-chileno en su presentación.

Lautaro Pastrán jugará con la camiseta 10 de Colo Colo

Lautaro Pastrán tendrá la compleja misión de reemplazar a Lucas Cepeda, debido a que el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, declaró que el atacante viene a llenar la vacante que dejó el ahora ariete de Elche.

Pero eso no es todo, el ex Liga de Quito tendrá la responsabilidad de llevar el dorsal número 10 de Colo Colo, el mismo que ha sufrido una especie de “maldición” en las últimas temporadas.

El último jugador que usó el mítico número fue Claudio Aquino, quien llegó como figura desde Vélez y no ha podido rendir. El argentino sigue en los albos, pero ahora con otra camiseta, ya que tomó la 22 que quedó libre tras la partida de Mauricio Isla.

Anteriormente, la 10 la lució Pablo Parra, quien tuvo un paso sin pena ni gloria por el conjunto popular. También se puso el número del volante creativo Marcos Rojas, quien pese a algunos destellos, nunca se ganó la titularidad.

Un poco más atrás hay jugadores que simplemente fracasaron con la 10 de Colo Colo, como Leonardo Valencia, Christian Santos, Javier Reina, Marco Medel, Facundo Coria, entre varios más.

Lautaro Pastrán no está para maldiciones y toma una camiseta pesada, con la idea de que el 10 de Colo Colo vuelva a ser figura, como alguna vez lo fue Jorge Valdivia, José Luis Sierra, Jaime Pizarro o muchos otros.

