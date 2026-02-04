Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid fueron presentados juntos en Colo Colo. Y como se conocían hace harto tiempo, pues compartieron camarín en Everton de Viña del Mar, un periodista les propuso una dinámica pocas veces vista. Pero, al menos en este caso, muy idónea.

Quiso hacer que Pastrán analizara a Madrid y viceversa. Lo logró. “Qué buena pregunta. Es un jugador que tiene muy buenos controles, me encantaba jugar con él”, manifestó el extremo argentino chileno de 23 años que llegó cedido desde Belgrano de Córdoba.

“Siempre que giraba, me veía y me la pasaba. Me daba mucha confianza jugar con él”, agregó Pastrán, quien sabe que puede explotar su facilidad en el mano a mano con pases de Madrid, quien le puso punto final a su larguísimo ciclo en los Ruleteros.

Álvaro Madrid junto a Benjamín Berríos y Lautaro Pastrán en Everton. (Andres Pina/Photosport).

Por cierto, el mediocampista que usará el “8” en el Cacique también tuvo loas para Pastrán. “Básicamente Lautaro es un jugador muy encarador. Muy rápido, eso es lo que me gusta de él”, manifestó el centrocampista, quien puede jugar en cualquier puesto de la zona media.

ver también “Llegué a pensar en el retiro”: el nuevo refuerzo de Colo Colo estuvo a nada de dejar el fútbol

Álvaro Madrid respalda las condiciones de Pastrán para Colo Colo

Álvaro Madrid cree que Lautaro Pastrán tiene las condiciones necesarias para desnivelar en Colo Colo. Sobre todo por la falta de variantes ofensivas que tiene el cuadro albo: Marcos Bolados está gravemente lesionado, Cristián Zavala es probable que salga rumbo a Coquimbo Unido.

Publicidad

Publicidad

Ya se fue Lucas Cepeda rumbo al Elche de España. También Alexander Oroz a Deportes La Serena. E incluso el uruguayo Salomón Rodríguez reforzó al Montevideo City Torque, aunque en su lugar llegó el argentino Maximiliano Romero.

“Es atrevido. No tiene problema si encaró y la perdió, a la siguiente intenta. Destaco de él la velocidad y habilidad para pasar a los rivales. Obviamente si llega al gol es mucho mejor”, sentenció Madrid, quien también parece haberle dejado una tarea a su ex y nuevo compañero.

Lautaro Pastrán lucha ante Marcos Bolados. Serán compañeros, pero el antofagastino está lesionado seriamente. (Raul Zamora/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, Fernando Ortiz afina detalles para diagramar la oncena que recibirá a Everton de Viña del Mar este sábado 7 de febrero a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental.

ver también Los últimos meses de Álvaro Madrid: de agradecer a la U de Chile a ser fichaje sorpresa en Colo Colo

Revive la presentación de los refuerzos de Colo Colo

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo empezó su participación en la Liga de Primera 2026 con una derrota contundente vs Deportes Limache.

Publicidad