Lautaro Pastrán tuvo un día especial en Colo Colo luego de varias jornadas de una espera angustiante. Pero se solucionaron todos los temas pendientes entre la directiva de los albos y Belgrano de Córdoba, club dueño del pase del extremo argentino chileno que fue presentado en el Cacique.

En primer término, el ex jugador de Everton y Liga de Quito tiene muy claro cuál es su principal cualidad. “Mucha verticalidad le puedo aportar”, dijo Pastrán sobre lo que puede añadirle al plantel adiestrado por Fernando Ortiz, además de haberse mostrado muy disponible para presionar sin balón.

Por cierto, el otrora cadete de River Plate cuenta con la nacionalidad chilena. Por ende, puede ser opción en la Roja. Algo que no le importó a la hora de analizar la oferta del Eterno Campeón. “Cuando me llegó la propuesta de Colo Colo yo no pensé en la selección”, lanzó Pastrán.

Lautaro Pastrán lucha ante Óscar Opazo en un Everton vs. Colo Colo. (Raúl Zamora/Photosport).

“Pensé en jugar acá, nada más. Ya me tocó jugar en el más grande de Ecuador y ahora, en el más grande de Chile”, aseguró Lautaro Pastrán, quien vio en el Cacique como una oportunidad de sumar experiencia en otro equipo muy importante a nivel nacional. En Liga de Quito jugó 48 partidos, anotó dos goles y tres asistencias.

Otro que respondió algo similar fue el segundo refuerzo que presentaron esta jornada. Álvaro Madrid, quien ya debutó por el Equipo de Todos de la mano de Ricardo Gareca. Dijo algo similar, pero sin perder de vista a la Roja. “Primero el club, obviamente”, lanzó el ex capitán de Everton.

Álvaro Madrid ante Colo Colo, club donde jugará en 2026. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pastrán y Madrid aspiran a llegar a la Roja en Colo Colo

Por esas cosas del destino, tanto Lautaro Pastrán como Álvaro Madrid fueron presentados en Colo Colo justo en la antesala del duelo ante Everton, el ex club de ambos. Al delantero de 23 años nacido en Mendoza no le generó mucho el hecho de estar cerca de la selección chilena.

Pero sí a Madrid. Aunque sabe que la prioridad es andar bien en su flamante club. “Primero está Colo Colo. A la selección jamás se le dice que no. Estando bien creo que tengo muchas chances”, aseguró el mediocampista de 30 años, quien jugó prácticamente toda su carrera en los Ruleteros. Sólo estuvo cedido en Unión La Calera una temporada.

Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid fueron acompañados por Aníbal Mosa y Daniel Morón en el estrado. (Dragomir Yankovic/Photosport).

En ese contexto, seguramente el Tano Ortiz no citará a ninguno de los dos jugadores para ese duelo ante los viñamarinos, pactado para el sábado 7 de febrero a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental.

Revive la presentación de los refuerzos de Colo Colo

