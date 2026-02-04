Colo Colo tuvo un duro comienzo de temporada, por lo que se puso manos a la obra y está muy cerca de sellar la llegada de Álvaro Madrid a la escuadra. El capitán de Everton se realizó los exámenes médicos este martes y solo queda esperar su oficialización.

El mediocampista llega con la misión de llenar los vacíos en cancha que dejan las salidas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro, además de reforzar un equipo que vivió un duro 2025 donde no lograron clasificar a ninguna competencia internacional.

Ante esto, un conocido del jugador de 30 años, Pablo “Vitamina” Sánchez, quien lo dirigió cuando asumió en Everton durante la temporada 2016-2018, conversó con ADN Deportes sobre el fichaje del jugador a los albos.

Ex DT de Madrid aprueba su llegada a Colo Colo

Sánchez comentó que la llegada del jugador al cuadro ruletero fue distinta. “Álvaro, de Everton, va a préstamo a La Calera y yo lo recibo en 2017. Fue medio raro, porque nosotros estábamos bien cubiertos, pero había un jugador que no pudo ir a la pretemporada porque estaba renegociando su situación, y por eso le di la posibilidad de llevarlo a la pretemporada”.

El jugador de Everton se sumará a Colo Colo. Andres Pina/Photopsort

Asimismo, revela que “quería darle la oportunidad antes de volver a prestarlo y la verdad es que anduvo muy bien, por lo que decidimos dejarlo. Si bien yo no lo utilicé tanto, después empezó a consolidarse con otros entrenadores, entendiendo mejor la posición y descubriendo su función”.

Añadiendo que entiende que es lo que vieron los albos para ficharlo. “Terminó siendo, para mi gusto, un muy buen interior, uno moderno, de mucho despliegue, que tiene buen pase, buen remate y pisa el área. Es de esos interiores que a mí me gustan y entiendo que esa puede ser una de las virtudes por las que eligieron a Álvaro”.

“En líneas generales, es un jugador completo, porque a esta descripción deportiva que daba, es un buen chico y un excelente profesional (…) Si se concreta, bien por ambos, por Colo Colo y por el jugador”, puntualizó.