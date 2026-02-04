Es tendencia:
Colo Colo

La enorme lista de jugadores que salieron a préstamo en Colo Colo

Colo Colo suma varios movimientos en el mercado de fichajes. Una larga lista de jugadores han salido a préstamo para 2026.

Por Javiera García L.

12 jugadores de Colo Colo partieron a préstamo
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORT12 jugadores de Colo Colo partieron a préstamo

Son varios los movimientos de Colo Colo en el mercado de fichajes. Álvaro Madrid será anunciado como sexto refuerzo, mientras que una larga lista de jugadores han salido del Monumental.

Entre las bajas, un gran número de futbolistas salieron a préstamo por diversas razones. Brayan Cortés partió a Argentinos Juniors para seguir su carrera en el extranjero y Salomón Rodríguez se fue a Montevideo City Torque para levantar su nivel en su país después de un difícil año.

Por otra parte, están los jóvenes de casa que no entraron en los planes de Fernando Ortiz. Entre ellos destacan los nombres de Daniel Gutiérrez (partió a Unión La Calera) o Bruno Gutiérrez (se fue a Deportes La Serena), quienes apenas fueron considerados en 2025.

En total, 12 jugadores componen la lista de salidas a préstamo para la temporada 2026. Salvo Cortés y Rodríguez, todos partieron a otros clubes chilenos. Algunos incluso partieron a la Primera B.

El último en salir a préstamo fue Nicolás Suárez (Deportes Copiapó) | Photosport

Y hay jugadores que aún puede salir. Cristián Zavala es uno de ellos. Hace unos días, Aníbal Mosa confirmó que el delantero sería cedido a Coquimbo Unido, pero en el puerto mostraron sus dudas y desde entonces no se tienen noticias de la operación.

Los jugadores de Colo Colo que partieron a préstamo en 2026

  • Manley Clerveaux (Deportes Puerto Montt)
  • Ethan Espinoza (Deportes Concepción)
  • Javier Rojas (Deportes Concepción)
  • Pedro Navarro (Santiago Wanderers)
  • Julio Fierro (Unión Española)
  • Brayan Cortés (Argentinos Juniors)
  • Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque)
  • Milovan Velásquez (Deportes La Serena)
  • Daniel Gutiérrez (Unión La Calera)
  • Felipe Yáñez (Magallanes)
  • Bruno Gutiérrez (Deportes La Serena)
  • Nicolás Suárez (Deportes Copiapó)
