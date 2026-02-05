Colo Colo partió la temporada con crisis. En la fecha inicial de la Liga de Primera perdió duramente ante Deportes Limache y se llenó de cuestionamientos de entradas.

Los albos vienen de capa caída desde 2025 y el arranque de la temporada 2026 desnudó problemas para el Cacique, que tiene muy cuestionado al entrenador Fernando Ortiz.

Blanco y Negro no tiene recursos para armar el plantel y se vio graficado en el pobre mercado de fichajes que completa Colo Colo, que solamente se ha reforzado con jugadores libres o cedidos.

Nico Peric critica el mercado de fichajes de Colo Colo

Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid son los últimos fichajes de Colo Colo, situación que analizó el ex seleccionado nacional Nicolás Peric, quien en radio Pauta cuestionó la forma de contratar del Cacique.

El ex portero indicó que ByN está llevando de mala forma el ítem refuerzos y lanza cuestionamientos para el accionar de Daniel Morón, el gerente deportivo de los albos.

“Yo creo que están contratando ‘al cuete’. Colo Colo está contratando por contratar y cada vez que trae a un jugador nuevo, se aleja más del pensamiento de su técnico. Yo no entiendo nada”, dijo el Loco.

Daniel Morón es cuestionado en Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“¿Quién contrata en Colo Colo? Dejemos atrás al Nacho Saavedra, porque era un sueño, una idiotez. Entre Ruiz y Madrid hay una diferencia importante en lo futbolístico. Entonces cuál es la decisión de contratar a Madrid, por qué optan por Madrid… y dejaron a Ruiz listo”, remató Nicolás Peric.

Colo Colo recibe este sábado a Everton en el estadio Monumental desde las 20:30 horas, partido que resulta clave para el Cacique.

