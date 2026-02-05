Colo Colo tuvo que reintegrar a los jugadores cortados de la pretemporada tras una acusación del Sifup y uno de los que regresó a las prácticas para ponerse a las órdenes de Fernando Ortiz evocó el nombre de Maximiliano Falcón, quien cada tanto aún se extraña en el estadio Monumental.

Las referencias son para un mediocampista que en 2025 estuvo a préstamo en Deportes Iquique, uno de los cuadros que descendió a la Primera B. Y que en algún momento de este mercado de fichajes fue sindicado como candidato prioritario para suceder a Vicente Pizarro tras su salida a Rosario Central.

Pero nada de eso ocurrió con Bryan Soto, quien estuvo entrenando separado del plantel. Al igual que hizo Lucas Soto y Daniel Gutiérrez, quien ya emigró del club a préstamo rumbo a Unión La Calera. De todas maneras, y consciente de que está muy relegado, el volante central de 24 años al menos puede estar junto a sus compañeros.

Bryan Soto le anotó a U de Chile con los Dragones Celestes en 2025. (Johan Berna/Photosport).

Pero, ¿qué tiene que ver Maximiliano Falcón con todo esto?, se preguntará más de alguno. Pues bien, en una de las fotografías que difundió el club, se aprecia el pequeño dorsal de Bryan Soto en su ropa de entrenamiento. El dorsal “37” con que el Peluca se lució en Pedrero lucía en su camiseta roja.

Bryan Soto está entre Claudio Aquino y Jeyson Rojas. (Foto: Colo Colo).

Bryan Soto, el volante de Colo Colo que tuvo en alerta al Sifup y su guiño al Peluca Falcón

No quedó claro que Bryan Soto haya hecho una suerte de homenaje al Peluca Falcón o si solamente el “37” era de los pocos números que quedaban disponibles en Colo Colo. Lo más probable es que sea por el segundo caso, pues están casi todos los otros usados.

Maxi Falcón con el “37” que heredó Bryan Soto. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Incluido el “10”, un dorsal que parece una maldición en el Cacique y que esta temporada utilizará el argentino-chileno Lautaro Pastrán. O el “8” que había dejado vacante el capitán Esteban Pavez y que tomó Álvaro Madrid, volante que llegó desde Everton de Viña del Mar.

Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán Dragomir Yankovic/Photosport

Por lo pronto, Madrid apunta a ser titular en los albos, que recibirán a los Ruleteros este sábado 7 de febrero en el estadio Monumental a contar de las 20:30 horas. Y en el caso de Bryan Soto, aún tiene tiempo para encontrar club en el mercado de fichajes: ya estuvo en Deportes La Serena, Everton, Deportes Copiapó y los Dragones Celestes.

