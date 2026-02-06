Deportes Iquique va con todo este 2026 y busca sellar su esperado regreso a la máxima división del fútbol chileno. Ante esto, los Dragones Celestes han anunciado a grandes refuerzos, donde ahora confirmaron la llegada de un jugador con pasos por la Selección Nacional.

El cuadro nortino descendió el 2025 y deberá jugar esta temporada en Primera B, pero con la mente el llevarse el campeonato, el equipo fichó a Vicente Concha, jugador que militó la última temporada en Indonesia.

“Muy lindo, me gusto mucho el club, la gente, me han tratado muy bien, me recibieron muy bien, el cuerpo técnico, utileros. La verdad, me siento muy cómodo, muy feliz de estar aquí, con ganas de conseguir el ascenso y el campeonato”, señaló el jugador en las redes de Iquique.

La carrera de Vicente Concha

El defensor de 23 años que mide más de 1,90 de estatura comenzó su carrera en Deportes Temuco el año 2021, para luego dar el salto internacional al fichar por la liga brasileña donde el año pasado donde fichó con Ponte Prenta. A los pocos meses se despidió del equipo y se marchó a Indonesia para jugar en el Garudayaksa F.C. de la Liga 2.

A nivel de selección, Concha fue nominado a la selección sub 17 de Chile y durante 2022 y 2023 fue parte de los microciclos de la Selección Sub-23 junto a Eduardo Berizzo.

Vicente Concha se suma a Deportes Iquique. /Photosport

Iquique quiere volver a Primera

Los Dragones Celestes buscan competir el 2027 en la Liga de Primera, por lo que tras las salidas de Steffan Pino y Hans Salinas, el cuadro comenzó a reforzarse.

Felipe Espinoza, Simón Contreras, Joaquín Pereyra, Jorge Nicolás Ayala, Franco Ledesma, Isaac Lobos, Brayan Garrido y Zacarías López, se suman al equipo. Asimismo, anunció las renovaciones de Diego Orellana, Daniel Castillo y Álvaro Ramos.