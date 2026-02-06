Zacarías López se metió solito en una insólita polémica por culpa de unos antiguos dichos suyos que hicieron arder redes sociales. ¿El motivo? Pues su reciente fichaje para atajar en Deportes Iquique.

El meta, quien es formado en San Marcos de Arica, aseguró hace un tiempo en una entrevista con Only Granates que no jugaría en dos equipos: Coquimbo Unido y Deportes Iquique.

“En Coquimbo no jugaría. No hay chance. Ni en Coquimbo ni en Iquique“, declaró en aquella oportunidad el arquero. Tiempo después, se tuvo que tragar sus palabras y agachar el moño en su presentación con los Dragones Celestes.

ver también Oficial: Deportes Iquique sacude el mercado de la Primera B y ficha Zacarías López

Las disculpas de Zacarías López por sus dichos

El arquero usó los mismos canales del cuadro celeste para bajar un cambio respecto a sus dichos, asegurando que estaba en otro momento de su carrera cuando dijo eso y que respeta bastante a su nuevo club.

“Quiero hablar de un video que está circulando por redes sociales. Fue en otro contexto de mi carrera. Respeto mucho a este club. Soy un profesional de este deporte y voy a dar lo mejor por esta camiseta y que mi trabajo hable por si solo”, declaró López.

Zacarías López llegó a Deportes Iquique a pesar de haber prometido que no jugaría ahí. | Foto: San Marcos de Arica.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que Zacarías López fue formado en San Marcos de Arica, club en el que debutó profesionalmente en el 2014. De ahí en más defendió el arco de Deportivo Municipal de Perú, Deportes La Serena, Huachipato y Deportes Antofagasta.

ver también Fichajes: Felicevich lo trianguló en La Serena y remece el mercado en Perú para jugar la Libertadores

¿Cuándo debutará Deportes Iquique en la Primera B?

Los Dragones Celestes jugarán su primer partido en la Liga de Ascenso ante Unión San Felipe el sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.