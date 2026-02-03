Este experimentado lateral izquierdo tiene una trayectoria variopinta que le permitió conocer varias realidades, como la de U de Chile y de Deportes Iberia, por ejemplo. Se trata de un jugador que en la temporada 2025 descendió junto a Deportes Iquique.

Un zurdo de 33 años que no se resigna a pesar de que sabe que las opciones de encontrar equipo en la máxima categoría del fútbol chileno se reducen. Las referencias son para Marcelo Jorquera, quien también jugó en Unión Española, Ñublense y Cobresal, entre otros.

“Ha sido un poco difícil encontrar equipo, pero mientras haya chances hay que seguir buscando”, le contó Jorquera a RedGol. Atendió el llamado dispuesto a contar parte de este proceso de incertidumbre que vive junto a su familia. Aunque sabe que hay cuidados que tomar ante eso.

Marcelo Jorquera lucha un balón ante Diego Valencia en el Tierra de Campeones. (Alex Diaz/Photosport).

Sobre todo por los más pequeños. “He tenido días y días. Trato de mantener la calma porque tengo a mis hijos y no quiero que me vean complicado por eso. Uno viene de abajo y sabe que el fútbol es así, estas cosas pueden pasar”, manifestó Jorquera, quien también pasó por Rangers de Talca.

“Por mi parte, si no encuentro equipo voy a darles siempre lo mejor a mis hijos. Si me toca trabajar en lo que sea, lo haré”, fue la declaración de principios que dejó el carrilero izquierdo. Aunque tiene un proyecto avanzado en caso de que no salga alguna opción.

Marcelo Jorquera jugó en Universidad de Chile durante 2013. Contabilizó 13 partidos, según Transfermarkt. (Andrés Piña/Photosport).

¿En qué piensas trabajar?

Con mi señora hemos tenido negocios de vender ropa. Traer cosas de Estados Unidos y venderlas en páginas de Instagram. En el caso de no encontrar equipo, tenemos armado algo: un minimarket. Así hay que ganarse la vida. Hay opciones, de hambre no nos vamos a morir.

Marcelo Jorquera, el ex U de Chile que aguarda otra oportunidad: “Cada vez se pone más difícil”

Marcelo Jorquera sabe que su carrera futbolística le permitió estar en un club grande como la U de Chile y hoy, la situación es diferente. Pero el zurdo tiene fuerza para afrontar la situación. Todavía confía plenamente en sus capacidades como marcador de punta.

Marcelo Jorquera disputó 145 partidos en Cobresal. En la foto, marca a Mati Fernández. (Andres Pina/Photosport).

“La mayoría de los equipos me conoce, llevo mucho tiempo jugando en el fútbol chileno. Tengo experiencia de sobra, manejo muy bien el puesto. Soy tranquilo, muy buena persona y creo que también soy muy bueno para el camarín”, fue la carta de presentación que ofreció Jorquera en esta conversación.

Aunque no deja de tener preocupación. “Es primera vez que me pasa que llevo tanto tiempo esperando si me contrata algún equipo. He tenido amigos que les tocó. Los veía a ellos y es muy difícil”, aseguró sobre algunos cercanos que se vieron acomplejados por lo mismo.

Marcelo Jorquera ante su tocayo Cañete en un duelo entre U de Chile y Unión Española. (Marcelo Hernández/Photosport).

“He estado viendo que casi todos los equipos tienen a sus laterales. Cada vez se pone más difícil encontrar equipo. Tampoco me gustaría llegar por una lesión de un compañero, pero la verdad es que eso se da mucho”, afirmó Marcelo Jorquera, quien está dispuesto a buscar una oportunidad en la Primera B en caso de ser necesario.