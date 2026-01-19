Una situación insólita se produjo en la Liga de Primera 2025, porque los equipos que descendieron, Unión Española y Deportes Iquique, compartieron entrenador durante la temporada.

Miguel Ramírez empezó el año en los Dragones Celestes y fue despedido por malos resultados. Luego, se fue al cuadro hispano, donde renunció a pocas fechas para el final del torneo.

El Cheíto es apuntado como responsable del descenso por los hinchas de los dos equipos y rompió el silencio, ya que conversó con Las Últimas Noticias y se quitó gran parte de la responsabilidad.

Polémicas declaraciones de Miguel Ramírez

El entrenador dejó en claro que no se desliga de lo sucedido, pero indica que no es el único responsable de lo que le ocurrió a Unión Española y Deportes Iquique, que en 2026 jugarán en la Primera B.

“No me desligo, pero yo no fui el que descendió a Iquique y a Unión Española. No fui el único ni el gran responsable en ambos casos, para ser más precisos“, dijo el estratega.

“El haber actuado más con el corazón que con la mente. Eso me pasó en ambos equipos y me quedó como lección futura. Ya no puedo seguir actuando de esa manera si quiero seguir siendo entrenador”, explicó.

Por último, Miguel Ramírez declaró que los malos comentarios los recibe en redes sociales, porque en la calle los hinchas lo han apoyado por la mala campaña que tuvo en 2025 con dos equipos.

“Sé que eso es lo que dice mucha gente, pero en general son comentarios en las Redes Sociales. En la calle, de verdad lo único que recibido es apoyo, ánimo…”, cerró.

