Pablo Aránguiz salió a dar su versión unas horas después de que Miguel Ramírez le concedió una entrevista a Todos Somos Técnicos donde habló pestes del plantel de Unión Española. “Me cuestionan que abandoné, pero el equipo me abandonó antes”, dijo el Cheíto para explicar su renuncia.

Entre otras cosas que molestaron a Aránguiz, quien fue el capitán hispano durante la tortuosa temporada 2025 que terminó con el equipo de colonia en la Primera B luego de 28 años. Aunque el “10” no aludió directamente al Cheíto en la historia que colgó en su Instagram.

“Si un capitán no comanda el barco está violando su deber principal de liderazgo y seguridad, lo que tradicionalmente conlleva a la máxima responsabilidad moral aunque no siempre sea un castigo legal. El código marítimo exige que el capitán asegure el rescate de todos antes de abandonar el navío”, reza la primera parte del texto de Aránguiz.

Pablo Aránguiz hizo 11 goles y repartió tres asistencias en la Liga de Primera 2025. (Felipe Zanca/Photosport).

El talentoso volante ofensivo también apuntó que “no hacerlo o hacerlo primero puede provocar un grave descrédito y problemas legales, ya que la tradición dice que ‘el capitán se hunde con el barco”. Sin nombre, pero casi inmediatamente después de los fuertes dichos de Miguel Ramírez, quien también dirigió a Deportes Iquique en 2025.

Miguel Ramírez concedió una entrevista donde habló de su paso por Unión Española. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Tras eso, Pablo Aránguiz sacó su artillería más pesada. “Cero códigos, cero autocrítica, asegurado, sálvate solo”, escribió el futbolista de 28 años en la citada red social. Una molestia que acompañó con emojis, incluido ese que tiene asco casi a punto de vomitar.

Captura Instagram

Pablo Aránguiz desliza que Miguel Ramírez arrancó de Unión Española

Pablo Aránguiz se mosqueó mucho por las palabras de Miguel Ramírez, quien sacó la voz por primera vez para hablar de su doble descenso en 2025, cuando dirigió a Unión Española y Deportes Iquique. Los dos equipos que perdieron la categoría en la élite del fútbol chileno.

“La excusa agrava la falta, soldado que arranca sirve para otra guerra”, expuso Aránguiz con evidente rabia por los conceptos vertidos por el Cheíto Ramírez, quien dirigió al “10” en 14 encuentros. El ex Universidad de Chile, Ñublense y Dallas FC de Estados Unidos aportó siete dianas. Y un pase-gol.

Pablo Aránguiz terminó muy triste con el descenso hispano, que empezó a hacerse muy real tras perder ante Limache. (Manuel Lema/Photosport).

Por estos días, los hispanos suman rodaje bajo la tutela de Gonzalo Villagra. El equipo empató 2-2 en un amistoso ante el equipo de jugadores libres que entrenan en el Sifup.

Tweet placeholder

“Junto con una carga física siempre importante hay una carga cognitiva y de transmitir principios y conceptos de cómo queremos jugar. Hubo muy buena disposición de los muchachos y con las incorporaciones, que lo han hecho bien. Nos pone contentos que el grupo esté muy dispuesto a trabajar y atentos a lo que transmitimos”, declaró Gonzalo Villagra tras la primera práctica amistosa de sus pupilos en 2026.

Gonzalo Villagra lleva a cabo la pretemporada con Unión Española. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Hay que jugar, debemos tener más aprontes competitivos. Hubo cosas muy positivas, muchos jóvenes que se han integrado a este proceso, instancias lindas para el desarrollo de ellos. Los hacen crecer. Y después, hemos ido encontrando un equipo, que los jugadores nuevos se vayan conociendo e interpreten el juego como lo entendemos nosotros.

El calendario de amistosos de Unión Española será ante San Luis de Quillota este sábado 17 de enero como visitantes. Después el miércoles 21 ante Magallanes, el sábado 24 contra Unión La Calera. Ya luego de eso habrá turno de la competencia con el inicio de la Copa Chile. “A esa fecha apuntamos llegar en las condiciones más cercanas a lo óptimo”, manifestó Villagra.

Así quedó la Unión Española en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Unión Española materializó su descenso a la Primera B del fútbol chileno como colista exclusivo de la tabla.

