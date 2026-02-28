Luego de la derrota de Unión Española ante Deportes Recoleta, Pablo Aránguiz siguió el ejemplo de su compañero capitán, Patricio Rubio, y lanzó una queja elocuente en contra del árbitro del partido, Nicolás Pozo. Todo fue por la segunda fecha de la Primera B 2026.

Y el Reco celebró una victoria por 2-1 gracias a un gol de penal que anotó Branco Provoste y a uno de Felipe Báez luego de que el portero uruguayo le tapara un tiro desde los 12 pasos al volante que ya había abierto la cuenta. Aunque a los hispanos les quedaron muchas dudas con una acción.

Un remate que dio directo en la mano de Fabrizio Tomarelli. Y que provocó una opinión unánime del vestuario rojo. “Es penal claro, estoy a 80 metros de la banca y veo una mano clara”, manifestó Aránguiz, quien sobre la hora del cierre en el mercado de fichajes sonó como opción factible en Colo Colo.

Pablo Aránguiz reemplazó en los 66 minutos a Ulises Ojeda, autor de un golazo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Luego bajó la marcha. Pero para subirla dos más. “Insisto, no sé si fue mano o no, no la logro ver todavía, doy la perspectiva de afuera. Después terminan asumiendo que sí fue mano”, acusó el “10” de los hispanos, que también enfrentaron al Reco en la fase grupal de la Copa Chile.

La jugada que reclaman los jugadores de Unión Española. (Captura TNT Sports).

“Creo que condiciona más allá de que hayamos jugado como hayamos jugado, sí te condiciona el resultado”, aseguró Pablo Aránguiz, quien ingresó al partido en los 66 minutos por Ulises Ojeda, quien había anotado el transitorio 1-1 con un golazo de zurda al ángulo del pórtico defendido por el promisorio Jaime Vargas.

Pablo Aránguiz analiza la Primera B: “No puedes dormir un segundo”

Con esa queja hecha, Pablo Aránguiz analizó el juego que encontrará Unión Española en la Primera B 2026. “Hubiésemos convertido o se hubiese ido el penal, pero tenemos que mejorar las desconcentraciones que cuestan caro”, manifestó el talentoso volante ofensivo que jugó para el FC Dallas de Estados Unidos.

También para la Universidad de Chile y Ñublense. “La división será difícil, no puedes dormir ni un segundo porque los rivales te lo hacen pagar”, apuntó Aránguiz, De este modo, el plantel dirigido por Gonzalo Villagra debe enfocarse en el siguiente desafío liguero.

Pablo Aránguiz está llamado a ser figura en la Unión Española. (Felipe Zanca/Photosport).

Será el 10 de marzo frente a Magallanes en el estadio Santa Laura a contar de las 19 horas. Un duelo para mostrar que las aspiraciones estarán ligadas a luchar por la parte alta en la tabla de posiciones.

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Unión Española suma tres puntos, mientras que Deportes Recoleta cosecha puntaje ideal al cabo de dos partidos en la Primera B 2026.