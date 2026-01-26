Cuando parecía que la opción de que Pablo Aránguiz pudiera arribar como el quinto refuerzo de Colo Colo para la temporada 2026, más aún tras la venta de Lucas Cepeda al fútbol español, la situación actual es que aquello está lejos de concretarse.

Si bien parece un apuro asegurar esto en medio de un mercado de fichajes y cuando en el horizonte se avecina la reunión mensual del directorio de Blanco y Negro, todo indica que sería otro futbolista chileno quien tome la prioridad de ser contratación.

Pero además de aquello, según dio a conocer el reportero Cristián Alvarado de Radio ADN, existen dos factores claves que explicarían el descarte de Colo Colo hacia Aránguiz, uno de ellos vinculados al actual club del futbolista, Unión Española.

Las dos trabas que frenan arribo de Aránguiz en Colo Colo

La primera de ellas tiene que ver estrictamente con el estado físico del delantero de 28 años. En el duelo clave donde los Rojos de Santa Laura perdieron la categoría, el jugador sufrió la rotura de menisco interno de la rodilla derecha. Tras su operación, se espera la vuelta a las canchas para el 15 de febrero.

Pero lo segundo que echaría por tierra la opción de Colo Colo por Aránguiz es un factor económico. El atacante tiene contrato vigente con la Unión Española que se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026. Entonces, si lo quieren, tendrán que negociar.

Pero no es llegar a un acuerdo y listo. Para sentarse a conversar con el cuadro de Independencia, desde Blanco y Negro tendrán que desembolsar US$1 millón de dólares para pagar su cláusula de salida. Una cifra que es imposible de pagar para la actual economía alba.

Los números del delantero en 2025

En la temporada donde Unión Española cayó a Primera B, Pablo Aránguiz disputó entre Liga de Primera, Copa Chile y Sudamericana, un total de 3.003 minutos en 37 encuentros, donde registró 17 goles y cuatro asistencias.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la primera jornada de la Liga de Primera, Colo Colo arrancará su temporada 2026 como visitante, cuando juegue ante Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.

