“Velocidad y desborde”: Elche presenta como su refuerzo estrella a Lucas Cepeda

Trato hecho. Lucas Cepeda fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Elche de España. El delantero de 23 años dejó Colo Colo el pasado jueves y este lunes ya se sumó al cuadro que disputa LaLiga y que sueña con dar el salto a copas internacionales.

El formado en Santiago Wanderers ya había participado de trabajos físicos y solo faltaba la oficialización del cuadro ilicitano. Lo que se concretó en este inicio de semana y que permite que el DT Eder Sarabia ya pueda contar con el chileno para la recta final de temporada.

“Velocidad y desborde”, fue la descripción que hizo el Elche para presentar a Lucas Cepeda. Registro que superó las miles de visualizaciones en redes sociales. “Se caracteriza por su intensidad, capacidad para el uno contra uno y compromiso en el trabajo colectivo Por lo que marca el respaldo total a su primera etapa en el viejo continente”, agregaron.

El seleccionado nacional también tuvo palabras sobre su primera experiencia en el extranjero con una contundente frase: “Estar aquí es un sueño”. Lo que anhelaba hace varias semanas y que finalmente pudo concretar.

Fichaje que también ha acaparado las miradas en la prensa local. “La llegada de Cepeda encaja en una planificación pensada no solo para el presente, sino también para lo que viene. Para crecer, competir con más garantías y mirar al futuro inmediato con un punto más de ilusión”, complementó Todo Alicante sobre el fichaje del ex albo.

¿Cuándo juega Lucas Cepeda?

El debut de Lucas Cepeda ahora se roba todas las miradas de los hinchas del Elche y de Colo Colo que vinieron partir a su última gran figura. De momento todo indica que podría sumar minutos en el próximo partido ante Barcelona este 31 de enero. El duelo está programado a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Manuel Martínez Varelo.

Cabe consignar que Cepeda ya realizó la pretemporada con el Cacique, por lo que será decisión del DT Sarabia si lo utiliza desde el arranque o espera por una chance en el segundo tiempo.