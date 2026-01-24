Fiesta con DJ, fuegos artificiales y más: la romántica despedida de Steffi Elizondo a Lucas Cepeda

Lucas Cepeda se transformó en la gran venta de Colo Colo en este 2026. El joven jugador de 23 años se despidió en este mercado de fichajes y en las próximas horas será futbolista del Elche para jugar en LaLiga de España.

En una transacción de 2,2 millones de dólares y que deja al Cacique con el 30% de su carta, Cepeda fue oficialmente vendido al elenco español. Por lo que está semana tuvo sus últimas horas en el país.

Tiempo más que suficiente para que su pareja Steffi Elizondo realizará un mega carrete para despedir al crack albo. Es que en medio de las ayudas para la gente del sur, la influencer celebró el traspaso de Cepeda al Elche.

“Con el corazón llenito por haber apoyado a la gente del sur y a la vez triste porque llegó el día de despedirnos”, comentó a través de su Instagram con un breve registro de la fiesta que realizó este jueves.

“Sé que serás el mejor, es tiempo de demostrarle al mundo el crack que eres”, agregó la influencer que ha estado ayudando a las familias afectadas por los incendios forestales.

¿Qué pasó entre Lucas Cepeda y Steffi Elizondo?

Pero las palabras de Steffi Elizondo generaron cierta confusión ya que asomaba como una despedida y posible fin de la relación. Por lo que de inmediato aclaró que sigue más feliz que nunca con Lucas Cepeda y que pronto viajará a España para acompañarlo.

Lucas Cepeda y Steffi Elizondo siguen más felices que nunca

“Te amo mucho que se cumplan todos tus desafíos eres una persona inteligente y muy buena. Y no crea que se libró de mi, ya pronto nos vemos”, agregó con varios emojis de corazones.

Cabe consignar que tras está celebración, Lucas Cepeda viajó a España para sumarse a las filas del Elche. El cuadro fundado en 1923 marcha noveno en la tabla de LaLiga con 24 unidades. Ahora el gran desafío será la puesta a punto para el ex Colo Colo, esto debido a que el 31 de enero recibe al Barcelona y podría ser el debut oficial del seleccionado nacional.

