Firmó contrato con Colo Colo con solo 14 años y así lo describen: “Juega como si tuviera 18”

Colo Colo sorprendió con el anuncio de que Amaro Delgado, jugador de apenas 14 años, firmó su primer contrato profesional. El pequeño delantero da los primeros pasos de su futuro en el Monumental.

“¡Bienvenido al profesionalismo! Felicitamos a nuestro juvenil Amaro Delgado, quien firmó su primer contrato tras su gran nivel mostrado en el fútbol joven 2025“, publicaron los albos en redes sociales.

Su destacada participación en la Sub 15 lo llevó a dar este paso tan importante en su corta trayectoria. Durante 2025, fue Álvaro Ormeño quien lo dirigió en su categoría y, de hecho, ya lo destacaba en mayo de ese año.

“Hoy por hoy, dentro del club, es el jugador con mayores condiciones. Tiene 13 años, es Sub 14, yo lo hice saltar una categoría porque en la suya es mucho lo que le sobra“, contaba Ormeño hace ocho meses.

Tweet placeholder

ver también Colo Colo celebra: Amaro Delgado firma su primer contrato profesional en el Cacique con 14 años

Esto dicen en Colo Colo sobre Amaro Delgado, joven de 14 años que firmó contrato

“Creo que desde el tiempo que llevo acá no había visto un jugador con tantas condiciones. Si bien hay otros que son buenos, este chico está por sobre la media, tiene una velocidad y habilidad impresionante. Le pega muy bien, lee muy bien el juego, pareciera que tuviera 18 años“, destacaba Alvaro Ormeño, entrenador de Colo Colo Sub 15, en mayo de 2025.

Publicidad

Publicidad

“Esperemos que siga su proceso como niño. Nosotros tenemos que preocuparnos bastante del tema escolar. Necesitamos que el futbolista de Colo Colo sea integral, que sea buena persona, porque de una generación de 30 jugadores, llegan tres o cuatro al plantel, pero tienen que seguir siendo personas fuera de acá“, relataba también.

“También lo converso con técnicos de otros clubes que enfrentamos y que han mirado la calidad que tiene Amaro Delgado. Ojalá que vaya cumpliendo su proceso, que no se desencante del fútbol, y que siga con esa rebeldía que tiene para jugar fútbol“, sumaba.