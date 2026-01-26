Es tendencia:
Universidad de Chile

Alarma en U de Chile: Octavio Rivero es duda para el debut ante Audax Italiano

El delantero uruguayo salió con molestias durante el amistoso en Perú y se desconoce si estará disponible para estreno en Liga de Primera.

Por Alfonso Zúñiga

Octavio Rivero se lesionó en amistoso de la U con Universitario.
No sólo fue el resultado. El negativo balance que dejó la derrota de Universidad de Chile en Perú ante Universitariono sólo incluyó el rendimiento del equipo de Francisco Meneghini, sino también la situación física de uno de sus refuerzos, Octavio Rivero.

Fue en el minuto 77 del encuentro en el Estadio Monumental de Lima, cuando tras un ganar un cabezazo, piso mal con uno de sus tobillos en la cancha, lo que obligó a “Paqui” a realizar un cambio, como fue el ingreso de Ignacio Vásquez.

De vuelta en suelo nacional, Rivero acudió este lunes a la Clínica MEDS para ser evaluado por especialistas y el cuerpo médico de la U, con tal de saber si la molestia que sufrió en Lima es de consideración o le permitirá volver a los entrenamientos.

¿Podrá jugar Rivero en el estreno de la U?

Según dio a conocer el medio partidario La Magia Azul, el atacante uruguayo no participó del entrenamiento de la jornada, lo que de inmediato siembran las dudas respecto a si podrá ser parte del estreno en Liga de Primera, este viernes con Audax Italiano.

Será cuestión de las próximas horas para saber si Octavio Rivero trabajará a la par de sus compañeros en Universidad de Chile, o si se le descarta para este compromiso, lo que obligará al técnico Meneghini a modificar su esquema táctico.

En caso que ocurra lo segundo, aparece la opción de Juan Martín Lucero para su reemplazo, o tal vez la inclusión de Ignacio Vásquez y centralizar a Eduardo Vargas, para así cumplir de inmediato con la regla de minutos Sub 21. Todo está en veremos.

Octavio Rivero en riesgo de ser baja para debut en Liga de Primera (Universidad de Chile)

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile será la encargada de abrir los fuegos de la Liga de Primera 2026, cuando este viernes 30 de enero reciban en el Estadio Nacional al Audax Italiano, a contar de las 20:00 horas.

