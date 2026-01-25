Universidad de Chile no dejó una buena imagen ante Universitario, pero como las penas del fútbol se pasan con fútbol, los volvió a enfrentar y esta vez celebró gracias a Juan Martín Lucero.

El Romántico Viajero tuvo su primer examen televisado ante los Cremas en Lima, tras la suspensión del choque con Racing en Concepción. Claro que la imagen no fue buena, debido a que los dirigidos por Francisco “Paqui” Meneghini cayeron por 3-0 en tierra inca.

El triunfo de U. de Chile

La caída ante Universitario dejó un sabor bastante amargo en Universidad de Chile. Si bien es solo el primer partido “formal” del 2026, mostraron un mal funcionamiento, algo que preocupó a los seguidores sobre el trabajo que realiza Paqui.

Ni Charles Aránguiz se vio bien en el Monumental de Lima, algo que pocas veces sucede. Con ese mal sabor de boca, el León disputó un nuevo duelo amistoso ante los Cremas, aunque esta vez fue a puertas cerradas, en el cual sí pudieron festejar.

Con suplentes y jugadores que no sumaron muchos minutos en el primer encuentro, Universidad de Chile venció por 1-0 a Universitario. El único gol del partido lo anotó Juan Martín Lucero, el último refuerzo del Romántico Viajero para este 2026.

Meneghini formó en este segundo partido con Cristopher Toselli; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Diego Vargas; Marcelo Díaz, Israel Poblete y Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero. En el complemento ingresaron Ignacio Sáez y el volante Elías Rojas.

El partido tuvo dos tiempos de 25 minutos, los cuales le permitieron a Meneghini ver en acción a los elementos que en el papel, vienen desde más atrás. Universidad de Chile tendrá su debut en la Liga de Primera el viernes 30 de enero ante Audax Italiano, en el Estadio Nacional.