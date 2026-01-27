Universidad de Chile tuvo su esperado debut en el 2026 y no fue según lo esperado, ya que cayó por 3-0 ante Universitario. Diego Rivarola habló de la presentación de los Azules.

Luego de la suspensión del amistoso ante Racing en Concepción debido a los incendios, los dirigidos por Francisco “Paqui” Meneghini tuvieron su primera prueba en Lima. Claro que estuvieron muy lejos de aprobar y perdieron por goleada.

El análisis de Diego Rivarola

La sensación generalizada en el planeta Universidad de Chile fue de preocupación. Si bien es el primer encuentro del 2026, el juego no convenció para nada, con salidas muy erráticas desde el fondo y con algunos como Lucas Assadi y Javier Altamirano, jugando en otros sectores de la cancha respecto a lo que hacían con Gustavo Álvarez.

Diego Rivarola habló de la derrota del Romántico Viajero en ESPN. La presentación azul le generó inquietud al argentino, pero intentó poner la pelota al piso y destacar que el equipo recién está saliendo de la pretemporada.

“Siento que a la U le costó, quiero creer, después lo vamos a analizar un poco más, quiero creer que es parte de la pretemporada. Es su primer partido, siempre son partidos difíciles, un partido complicado sobre todo el primero”, indicó Gokú.

Si bien Rivarola detalló que la espera que tuvo el inicio del partido pudo afectar el rendimiento de Universidad de Chile, fue claro en decir que dejaron muchas dudas. Los Azules debutan por la Liga de Primera el viernes 30 de enero ante Audax Italiano.

“Un rival que armó un espectáculo previo importante, grande y largo, y eso a veces no es muy cómodo. El estar esperando todo eso me parece que no es lo ideal muchas veces, pero bueno, no es excusa. Creo que la U dentro de la cancha dejó varias incertidumbres, quiero creer propias de la pretemporada”, cerró Diego Gabriel Rivarola.