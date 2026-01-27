Una verdadera polémica se ha desatado en Universidad de Chile por el precio de las entradas para este 2026. Los valores los ubican como el club con los tickets más caros del fútbol chileno.

Desde esta temporada, costará 15 mil pesos el ver al Romántico Viajero desde galería. Esto se suma al aumento que también sufrieron los abonos, algo que no tiene para nada contentos a los seguidores del club que más hinchas llevó en 2025 en la Liga de Primera.

Los precios en Sudamérica

Universidad de Chile ha sido el equipo más convocante en el fútbol nacional durante las últimas temporadas, siendo habitual ver las tribunas llenas en el Estadio Nacional. Sin embargo, el sostenido aumento de precios tiene molestos a los fanáticos.

Como está claro que la U tiene los valores más altos en Chile, en RedGol hicimos el ejercicio de comparar estos con los costos que rigen actualmente en Sudamérica. Los resultados no dejan de llamar la atención.

River Plate es uno de los clubes que más gente lleva en el mundo y sus precios bien tienen cifras europeas. Entrar a Sivori en el próximo duelo ante Gimnasia (LP), la galería de los hinchas millonarios, tiene un costo de 91.400 pesos argentinos, algo así como 55.000 pesos chilenos. Increíble.

Este domingo Flamengo y Corinthians jugarán la Supercopa de Brasil en el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia. Los boletos más baratos cuestan 434,70 reales, alrededor de 71.000 pesos chilenos. Precios bastante altos.

Este fin de semana en Uruguay también se disputará la Supercopa de ese país, entre Peñarol y Nacional. Ir a la Tribuna Colombes o Ámsterdam del Estadio Centenario valdrá 750 pesos uruguayos, cerca de 17 lucas chilenas.

Ver el clásico Nacional vs Peñarol en galería cuesta 17 mil pesos. Imagen: Getty

No todo es tan caro en Sudamérica. En Paraguay en el último partido de Cerro Porteño ante Libertad, en La Nueva Olla, tuvo un precio de 30 mil guaraníes, cerca de 4 mil pesos chilenos. En Perú, ver el debut de Universitario ante ADT en el Estadio Monumental costará 25 soles, alrededor de 6.500 pesos chilenos.

Por último en Colombia, Atlético Nacional jugará un amistoso de primer nivel ante Inter Miami de Lionel Messi en Medellín. Asistir al sector más barato, la Tribuna Somos 2, valdrá 250 mil pesos colombianos, cerca de 60 lucas chilenas.

En general, pareciera ser que la tendencia en Sudamérica en los precios de las entradas va al alza. El costo de la pasión es cada vez más alto y muchas veces, el hincha termina pagando lo que no tiene por ver al equipo de sus amores durante 90 minutos.