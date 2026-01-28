Se fue con polémica de Colo Colo, lo trataron de “mercenario” y ahora llega a modesto equipo

Una de las grandes figuras de Colo Colo en la temporada 2022 fue Gabriel Costa, artífice del título conseguido por los albos en el torneo nacional.

El delantero uruguayo nacionalizado peruano tenía un acuerdo de palabra para renovar su vínculo con Blanco y Negro, sin embargo, Alianza Lima puso más dinero y terminó volviendo a Perú.

El regreso de Gabriel Costa al fútbol incaico no fue el esperado, nunca pudo rendir como lo hizo con la camiseta alba y terminó saliendo del elenco Íntimo, pero una vez más con polémica, porque se fue al archirrival y recaló en Universitario.

El pequeño equipo en el que ficha Gabriel Costa

La campaña de Basilio en el cuadro crema fue muy mala, de hecho en la temporada 2025 jugó un total de 20 partido, no hizo ningún gol y dio cuatro asistencias.

Costa no fue considerado por la U para la campaña 2026 y estaba sin equipo, hasta ahora, porque tendrá la opción de jugar en un modesto club de la Liga 1 de Perú.

Gabriel Costa en su paso por Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gabriel Costa será el flamante refuerzo de Sports Boys, conjunto del Callao que en los últimos años ha tenido fuertes problemas económicos y ha estado muy cerca de desaparecer.

El periodista peruano Gustavo Peralta habló de la operación: “Gabriel Costa recibió una comunicación de Sport Boys. Vamos a ver si se termina dando del lado económico, porque no es un jugador barato. Desde el lado del jugador, me dijeron que no le disgustaba jugar en Boys”.