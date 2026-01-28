Un miércoles clave vivirá Colo Colo, puesto que desde las 14:30 horas se realizará la reunión ordinaria de Blanco y Negro de enero, donde uno de los temas a tratar serán los últimos fichajes para los albos.

Uno de los puestos que quiere reforzar el entrenador Fernando Ortiz es el de arquero, ya que busca a un meta con más experiencia y que le pelee el puesto a Fernando de Paul.

El meta que está corriendo con ventaja para llegar al Monumental es Tomás Ahumada, de Audax Italiano, situación que no le gusta del todo al ex golero de Colo Colo Eduardo Lobos.

Eduardo Lobos no quiere que Colo Colo gaste un fichaje en un arquero

El histórico ex portero del Cacique conversó con RedGol y aseguró que no deben llegar otro golero al Monumental, porque considera que con De Paul, Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, el puesto está cubierto.

“Tengo una mirada que es distinta. Colo Colo tiene solamente participación en el torneo nacional y creo que es momento para darle continuidad a De Paul y apostar por jóvenes como suplentes y dejar a Villanueva y Maureira“, dijo el ex seleccionado.

Colo Colo busca a un arquero, pese a que tiene en el plantel a Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva. Foto: Colo Colo

Sobre los juveniles que compiten con el Tuto indicó que “creo que es el momento y la oportunidad que tienen para demostrar que están aptos de ser una real alternativa en Colo Colo”.

“Es el momento ideal para probar y darle importancia a los arqueros jóvenes, que son de la casa. No hay ninguna duda que el Tuto tiene que ser el número 1, pero insisto, hay que confiar en lo que tenemos en casa y en las divisiones inferiores”, cerró Eduardo Lobos.