Palestino sorprende y asegura a una de sus figuras hasta el 2028: “Vamos por un gran año”

El Tino Tino tiene los ojos puesto en el futuro y decidió renovar el vínculo con una de sus figuras hasta 2028.

Por Andrea Petersen

Palestino extiende el contrato de una de sus figuras.
Palestino extiende el contrato de una de sus figuras.

Palestino se encuentra definiendo lo que será la nueva temporada donde enfrentarán la Copa Sudamericana. En ese contexto, el Tino Tino puso sus ojos en el futuro y selló la renovación de una de sus jóvenes figuras.

A través de sus redes sociales, el cuadro nacional anunció que Ian Garguez extendió su vínculo con el equipo hasta finales de 2028. “El lateral derecho de 20 años debutó profesionalmente el 2024 y, desde entonces, ha sumado una experiencia importante en el primer equipo, acumulando 36 partidos oficiales con la camiseta de Palestino”.

Por su parte, el jugador señaló: “Feliz de extender mi contrato y de seguir formando parte de este hermoso club. Vamos por un gran año”.

Ian Garguez renueva con Palestino/Photosport

Ian Garguez renueva con Palestino/Photosport

Jugador de Palestino se despedirá del club y ficha con un rival: “Ya entrena en el complejo”

ver también

Jugador de Palestino se despedirá del club y ficha con un rival: “Ya entrena en el complejo”

El 2026 de Palestino

El cuadro árabe enfrentará un duelo único por la fase 2 de Copa Sudamericana donde enfrentará a Universidad de Chile el próximo 4 de marzo a las 20:30 horas.

Pensando en este nuevo ciclo, el cuadro anunció las incorporaciones del defensa y campeón de América con la Roja, Enzo Roco; el delantero Nelson Da Silva; el extremo César Munder y el volante Sebastián Gallegos. Mientras que Cristián “La Nona” Muñoz llegó desde el campanil para convertirse en el nuevo DT del Tino Tino.

En la misma línea, cerró las renovaciones de Fernando Meza, Dilan Salgado, Gonzalo Tapia, Sebastián Salas, Ariel Martínez, José Bizama, Dilan Zúñiga.

¿Cuándo juega Palestino?

Palestino se enfrenta a Ñublense este domingo 1 de febrero a las 20:30 en el Estadio Municipal de La Cisterna en el regreso de la Liga de Primera.

