Palestino volvió a dar señales claras de crecimiento institucional tras anunciar una nueva mejora en el Estadio Municipal de La Cisterna. El recinto ha experimentado diversos avances en los últimos años y se ha transformado en un orgullo para la institución árabe.

A través de sus redes sociales, el club destacó la implementación de pasto sintético alrededor de la cancha. Intervención que busca optimizar la visual del estadio y entregar una mejor experiencia para los hinchas.

“¡Nuestra casa sigue mejorando!”, fue el mensaje con el que Palestino acompañó la publicación, reflejando el compromiso de la dirigencia con el desarrollo de su infraestructura y con la consolidación de La Cisterna como un estadio moderno y funcional.

La mejora apunta principalmente al aspecto estético del campo de juego, pero también responde a estándares utilizados en recintos de mayor nivel. Además, el entorno de la cancha cumple un rol clave en la presentación del espectáculo.

Así luce ahora el Municipal de Palestino

La Cisterna mejora su estadio

Con esta implementación, Palestino continúa posicionando su estadio como uno de los mejor cuidados y visualmente más atractivos del fútbol chileno. Cosa que ha sido destacado cada vez que se juega en dicho estadio.

El pasto sintético perimetral permite una imagen más limpia y ordenada del campo, además de facilitar el mantenimiento y proteger las zonas que suelen deteriorarse con mayor rapidez durante la temporada.

Se suma a la luz artificial que se instaló el año pasado, dando un paso gigante para el reducto capitalino.

Así, el elenco árabe sigue dando pasos firmes fuera de la cancha, convencido de que una buena infraestructura también juega su propio partido y marca diferencias en el desarrollo del fútbol profesional.