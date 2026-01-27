El sorpresón que prepara Palestino si da el golpe ante la U en la Copa Sudamericana

La temporada 2026 para Palestino puede tener la mejor de las noticias para los hinchas. Es que según pudo averiguar Redgol, en el caso de que los árabes logren vencer a la Universidad de Chile en la fase preliminar de Copa Sudamericana, la Conmebol les daría el visto bueno para ejercer de local en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Este lunes durante la Tarde Árabe el presidente del club le comentó a los hinchas presentes sobre la inspección que había hecho el organismo rector del fútbol sudamericano al estadio. Ahora, según la información que maneja Redgol es que el equipo estaría trabajando para que en caso de que puedan clasificar a la fase de grupos de la copa continental, tengan todo listo para ejercer la localía en la comuna de La Cisterna.

ver también U de Chile conoce su programación para enfrentar a Palestino por Copa Sudamericana

Este paso estaría más cerca de concretarse gracias al trabajo que realizó la institución con la implementación de las luces en el recinto. La nueva luminaria no solo permite que los tetracolores puedan jugar de noche en las competencias nacionales, sino que además, cumple con los estándares que exige la Conmebol para las competencias internacionales.

Sería primera vez en la historia que Palestino podría jugar una competencia internacional en el Estadio Municipal de La Cisterna. A lo largo de su historia, el club árabe jugó en el Estadio Nacional. También en el Santa Laura, Monumental, San Carlos de Apoquindo, Francisco Sánchez Rumoroso, El Teniente y Ester Roa Rebolledo.

El primer partido de Palestino iluminado en el Municipal de La Cisterna(Foto: Diego Martin/Photosport)

El día que Palestino implementó las luminarias en su estadio

El pasado 3 de noviembre Palestino venció a Deportes Limache por 2 a 1 en la fecha 26 de la Liga de Primera. Ahí los baisanos no solamente celebraron los tres puntos, también el estreno de las luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna.

Publicidad

Publicidad

El comunicado oficial del club sobre el estreno de las luces menciona que: “A sus 35 años de su inauguración en 1988, el estadio contará por primera vez con un sistema de iluminación que cumple con los estándares CONMEBOL, permitiendo transmisiones televisivas internacionales con visibilidad óptima”.

¿Cómo le ha ido a Palestino de local en copas internacionales?

Desde el debut en Copa Libertadores en 1976 y sumado a sus participaciones en Copa Sudamericana, Palestino como local ha ganado 15 veces. También perdió 15 y empató seis veces.

En los triunfos más recordados como local, el ‘Tino Tino’ recuerda el 2 a 1 en la primera localía en Libertadores ante Nacional de Uruguay. Como también el 3 a 0 ante Alianza Lima o el 1 a 0 ante Flamengo en 2024. Logros que en el Municipal de La Cisterna podrá atesorar con un mayor poder simbólico.

Publicidad

Publicidad

ver también Palestino golpea el mercado y suma jerarquía: Enzo Roco es su nuevo refuerzo





