Enzo Roco puso fin a su larga aventura en el fútbol extranjero y selló su regreso a Chile. Claro que no lo hizo a Universidad Católica, sino que a Palestino como refuerzo 2026.

El Tino-Tino jugará la Copa Sudamericana, donde en la primera fase se medirá contra Universidad de Chile para entrar en la ronda de grupos. Por esta razón, han armado un plantel fuerte, en el cual ahora destaca la presencia de un campeón de Copa América con La Roja.

Roco feliz de volver a Chile

Enzo Roco debutó en Universidad Católica y partió en 2014 al extranjero. Jugó en Elche, Espanyol, Cruz Azul, Besiktas, Al Tai, Al Riyadh y Fatih Karagümrük, y luego de casi 12 años y cuatro países, selló su vuelta al fútbol chileno con la camiseta de Palestino.

“Creo que cumplí un ciclo jugando fuera de Chile. Ahora me siento con la energía para traspasar mi experiencia a los más jóvenes y poder conseguir cosas importantes“, explicó Roco a Radio ADN. Si bien mucho se especuló con una vuelta a los Cruzados, no se concretó y el defensa de 33 años fichó en La Cisterna.

“Palestino es un club que lleva años luchando arriba, disputando copas internacionales y haciendo las cosas serias. Es un club que tiene una estructura definida, es un club muy familiar y me han hecho sentir muy importante en el proyecto“, confesó el campeón de la Copa América Centenario.

Palestino será dirigido por Cristián “La Nona” Muñoz, quien durante el 2025 fue campeón con Universidad de Concepción en la Primera B. En el Tino-Tino hay bastante expectativa en cuanto a lo que pueden hacer en la presente temporada. Así lo piensa Enzo Roco.

“El máximo desafío es poder lograr algún título. Creo que podemos hacer un lindo año, trabajando de forma unida con compromiso y humildad. Semana a semana se irá reflejando eso. Podemos lograr grandes cosas en Palestino“, cerró Roco.