La dura derrota que sufrieron ante Coquimbo Unido en la definición de la Supercopa, provocó una serie de críticas en los hinchas de Universidad Católica, especialmente con la conformación de su plantel para la temporada 2026.

Actualmente, son cinco los nuevos refuerzos que llegaron a San Carlos de Apoquindo, como Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz. Y en la prensa aparecen nuevos nombres para sumarse al equipo de Daniel Garnero.

Ante esta situación, quien tomó la palabra fue Juan Tagle, presidente de Cruzados, que en conversación con Radio Cooperativa se le consultó si es que van a llegar nuevos futbolistas para el plantel de Católica en esta temporada. Dejó la puerta abierta.

Juan Tagle aclara si llegarán más refuerzos a Católica

“El plantel está cerrado, nosotros no estamos buscando más jugadores“, afirmó el directivo precordillerano, aunque dejó una advertencia al respecto. “Siempre puede surgir alguna opción, por si algún jugador se va, pero por el momento no“, agregó.

Sobre las expectativas que tiene con Católica para el 2026, Juan Tagle expresó que “estamos con expectativas positivas, armamos un plantel competitivo y vamos a pelear los cuatro frentes que tenemos”, aunque le hace ojitos a un certamen en particular.

“Hay mucha competencia en el equipo, estamos con mucho optimismo y alegres por estrenar el Claro Arena en Copa Libertadores“, sentenció el mandamás de “La Franja”, quien regresa al máximo torneo continental luego de tres ediciones ausente.

¿Cuándo juegan los cruzados?

Universidad Católica inicia su participación en Liga de Primera este domingo 1 de febrero, cuando a partir de las 18:00 horas visiten a Deportes La Serena, en el Estadio La Portada.

