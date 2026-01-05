Juan Tagle dio su tajante opinión sobre la movida desesperada que tanto Deportes Iquique como la Unión Española llevan a cabo para evitar el descenso. Los hispanos y los Dragones Celestes perdieron la categoría y quedaron condenados a jugar la Primera B en 2026.

Pero a través de un recurdo legal administrativo, quieren impedir que eso ocurra. Una jugada que le pareció mal al presidente de Cruzados SADP. “Comparto la extrema gravedad que tiene la supuesta intención de dos clubes de desconocer las bases que ellos mismos aprobaron”, expuso Tagle, quien recibió una consulta sobre el tema en la presentación del argentino Justo Giani como refuerzo de la UC.

“Buscan intentar evitar un descenso reconocido por ellos mismos cuando ocurrió. Soy de la idea de que como fútbol tenemos que defendernos ante cualquier intento de interferir el normal desarrollo del campeonato, que fue una pieza central del acuerdo con TNT”, aseguró el abogado, quien aludió al millonario pacto que la ANFP selló con la estación televisiva dueña de los derechos de las primeras dos categorías.

Tuvo más palabras para afrontar el tema. “En ese acuerdo participaron algunos dirigentes de esos clubes. Sería un daño gravísimo producir alguna interrupción o interferencia al desarrollo del campeonato. No creo que se produzca”, anticipó Juan Tagle, quien confía en la determinación del directorio de la ANFP.

“No tiene sustento la pretensión de Iquique y Unión Española de evitar el descenso porque corresponde a algo aprobado por ellos mismos”, añadió el mandamás de Cruzados SADP en San Carlos de Apoquindo. Y refrendó su confianza en la decisión final.

El nocaut de Tagle a Iquique y la Unión Española: “Los tribunales de justicia…”

Para Juan Tagle, este recurso de Unión Española y Deportes Iquique no tiene asidero. Y confía ciegamente en que así lo determinen todos los estamentos involucrados. “Como abogado me deja muy tranquilo conocer los argumentos que el directorio sostuvo para rechazar la postura”, afirmó.

“Y estoy seguro que los tribunales de justicia también lo van a sostener así. Pero el solo hecho de intentar interferir el torneo sería un daño muy grave, estaré en la línea de lo sostenido por el directorio”, cerró Tagle, quien no quiere ninguna polémica que pueda afectar el pago normal de la millonaria deuda que el fútbol chileno asumió por incumplimiento de contrato a TNT Sports.

Así terminó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido fue el histórico campeón de la Liga de Primera 2025 en una tabla que tuvo a Unión Española y Deportes Iquique en los dos últimos lugares.

