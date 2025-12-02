El último Clásico Universitario, donde Universidad Católica superó por la mínima a Universidad de Chileen el modernísimo Claro Arena, dejó como saldo un desencuentro entre los presidentes de ambas instituciones, Juan Tagle y Michael Clark, respectivamente.

Luego de la derrota, el timonel de Azul Azul calificó de “ventajero y egoísta” a su par de Cruzados, por no aplazar ese encuentro en medio de su paso por las semifinales de Copa Sudamericana. Lejos de cualquier conflicto, el directivo de La Franja busca la paz.

Tanto es así que Juan Tagle aprovechó una entrevista con el podcast “El Gerente” del medio The Clinic para exigir un nuevo estadio para la U, pues a juicio del mandamás de Católica, elevaría el nivel del fútbol profesional en Chile.

Presidente de Católica exige un estadio para la U

“Somos los más grandes, pero no por eso vamos a caer en una soberbia: queremos aportar. Por ejemplo, queremos que otros clubes puedan modernizar su estadio y tener un estadio del nivel del Claro Arena“, expresó Juan Tagle.

En esa línea, el presidente de Católica manifestó que “eso nos va a ayudar a todos. Ojalá que Colo Colo pueda renovar su estadio y ojalá, lo digo sin ningún ánimo de burla ni mucho menos, que la U tenga un estadio, porque sería un tremendo aporte al fútbol chileno”.

A raíz de lo que le ocurrió a los azules previo al duelo con Coquimbo, y a razón de su solicitud, el presidente de Cruzados indicó que “a los hinchas se nos acabaría este motivo de broma, pero sería un tremendo aporte que la U tenga su estadio, que no tenga que pelear por el Estadio Nacional”.

¿Hasta cuándo es presidente Juan Tagle?

Según se dictaminó en la Junta Ordinaria de Accionistas de Cruzados en abril del presente año, Juan Tagle seguirá al mando de la rama de fútbol de Universidad Católica, a través de esta concesionaria, hasta abril del 2028.

¿Cuándo juega la UC?

Por la última fecha de la Liga de Primera, el cuadro precordillerano recibirá a Unión La Calera en el Claro Arena este sábado 6 de diciembre, a contar de las 18:00 horas.

