Este 25 de noviembre es muy especial para los futboleros. Un día como hoy, hace exactos cinco años, dejaba de existir el astro argentino Diego Armando Maradona. Una muerte que conmovió a todo el mundo y también en el fútbol chileno.

No fueron pocas las veces que el “Pelusa” visitó nuestro país, ya sea como futbolista o como invitado a programas de televisión. Pero hay una ocasión que todavía es recordada hasta hoy, y muy especialmente en los hinchas de Universidad Católica.

Es que Los Cruzados pueden presumirle al planeta que fueron el único equipo chileno en el cual Diego Maradona vistió su camiseta y jugó un partido. Hito que recordó la institución en sus redes sociales al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

El recuerdo de Católica por la muerte de Maradona

“Hoy se cumplen 5 años desde la partida de Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol mundial”, fue lo primero que escribió la cuenta oficial de Cruzados, para luego exhibir imágenes de la única vez que el “10” pisó suelo precordillerano.

“Cómo olvidar cuando en marzo de 2006, el Diego vistió La Franja para jugar con Los Cruzados en el amistoso versus la Selección Chilena, organizado por el Sifup en el recordado San Carlos de Apoquindo”, agregó Católica en su mensaje que curiosamente publicaron a la 10 de la mañana. Detallazo.

¿Por qué el Diego jugó para la UC?

La historia cuenta que el 2 de marzo del 2006, el Sindicato de Futbolistas Profesionales organizó un partido amistoso en el hoy Claro Arena para homenajear a figuras históricas de La Roja, como Nelson Tapia, Pedro Reyes, Nelson Parraguez, Fabián Estay y Marcelo Salas.

Como un reconocido activista por las causas de los jugadores, el ente gremial invitó a Maradona para el evento. En esa ocasión jugó con la camiseta ’10’ de Católica, ingresó en el entretiempo por Francisco Arrué y salió a los 86′ por Willy Topp. Para la estadística, el triunfo fue para la Selección por 2-0.

