Una situación vergonzosa vive Peñarol de Brayan Cortés. Este martes, el elenco uruguayo confirmó la desvinculación de Diego García luego de que el futbolista fuera condenado a pena de cárcel por abuso sexual en Argentina.

El delantero fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal en 2021. En ese entonces, Estudiantes de La Plata lo apartó, pero el jugador uruguayo continuó su carrera en Talleres y Patronato, y después en Emelec y Liverpool FC antes de llegar a Peñarol en marzo de este año.

Su estadía se acabó este 25 de noviembre, cuando un tribunal de La Plata confirmó la pena de seis años y ocho meses de prisión por la violación a una jugadora de hockey del Pincharrata en 2021. El jugador debe cumplir su condena en Argentina por el delito.

“En virtud del reciente fallo judicial del Tribunal Oral de Primera Instancia de la ciudad de La Plata (Argentina) en lo concerniente al futbolista Diego García, Peñarol expresa que, tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional“, dijeron en Peñarol.

El caso de Diego García, compañero de Brayan Cortés condenado por abuso sexual

Fue en febrero de 2021 cuando la entonces jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, Clara Bulacio, acusó a Diego García de golpearla y violarla durante una residencia de verano en las instalaciones de entrenamiento del club.

El delantero fue apartado del plantel, mientras que la deportista dio de baja su afiliación al club al sentirse desprotegida por la institución. Diego García siguió jugando en Argentina con Talleres y Patronato, y en 2022 recibió una autorización judicial para salir del país, pasando por Emelec y Liverpool FC antes de fichar por Peñarol en marzo de 2025.

El futbolista incluso fue titular en la final del pasado fin de semana contra Nacional. Ahora, se mantiene en La Plata, Argentina, donde cumplirá arresto domiciliario hasta que su condena quede firme en un tribunal mayor, según informó su abogado a EFE durante este martes.