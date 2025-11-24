Se salvó de un gran ridículo: Brayan Cortés comete un blooper en la final entre Peñarol y Nacional

Como es habitual, Peñarol y Nacional de Montevideo clasificaron a la final del fútbol uruguayo, con el chileno Brayan Cortés como protagonista.

El partido de ida se jugó este domingo en el estadio Campeón del Siglo, donde se produjo un entretenido 2-2, con el portero cuyo pase pertenece a Colo Colo como titular.

El cuadro tricolor se puso arriba en la cuenta por 2-0 con los goles de Juan Cruz de los Santos (10′) y Gonzalo Carneiro (37′); pero el local empató mediante Matias Arezo (45+5′) y Leonardo Fernández (54′).

Garrafal error de Brayan Cortés en Peñarol

La final de ida del fútbol uruguayo bien pudo terminar con victoria para Nacional, por un dantesco error de Brayan Cortés cuando se jugaba el cuarto y último minuto de tiempo agregado.

El ex seleccionado chileno quiso salir jugando con un compañero, pero se equivocó y le regaló la pelota al delantero Nicolás López, quien con poco ángulo mandó la pelota al poste y luego se acabó el partido. Cortés se salvó de milagro.

La revancha entre Peñarol y Nacional se jugará el próximo domingo 30 de noviembre desde las 16:30 horas de Chile, en el Gran Parque Central de Montevideo.