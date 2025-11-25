Colo Colo este viernes se jugará una verdadera final por un lugar en la próxima Copa Sudamericana 2026. Los albos enfrentarán a Cobresal en El Salvador, donde un triunfo lo dejará casi listo para jugar la segunda competencia de la Conmebol.

El Cacique llega a este encuentro séptimo con las mismas 44 unidades que los mineros, pero con una mejor diferencia de goles a falta de dos fechas para el término del torneo.

Y ojo, que no hablamos solo de la clasificación a la Sudamericana, sino que también del poder acceder a los jugosos millones que entrega justamente la Conmebol por decir presente en este certamen internacional.

Los millones que el Cacique busca por ir a la Copa Sudamericana

Cebe recordar que los cuatro equipos que clasifiquen a la Copa Sudamericana 2026 jugarán una llave previa entre ellos para ver a los dos elencos que dirán presente en la fase de grupos del torneo.

En ese solo cruce a partido único el club local recibirá 225 mil dólares, mientras que la visita ganará 250 mil de la moneda americana. Pese a que suena a una cifra bastante terrenal, esta subirá para el elenco que resulte vencedor.

Cobresal y Colo Colo jugarán este viernes un partido clave por un lugar en la próxima Copa Sudamericana. | Foto: Photosport.

Esto lo decimos porque el ganador se embolsará 300 mil dólares por solo jugar la fase de grupos. Además, por cada triunfo en esa etapa son 115 mil extra que entrega la Conmebol.

Ya por clasificar el dinero aumenta bastante: 500 mil por la ronda playoff, 600 mil por las octavos de final, 700 mil por los cuartos de final, 800 mil por la semifinal, 2 millones por la subcampeón y 6,5 millones para el campeón.

¿Cuándo juega Cobresal vs Colo Colo?

Mineros y albos se enfrentarán este viernes 28 de noviembre cuando a partir de las 20:00 horas visite a Cobresal en el Estadio El Cobre. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

