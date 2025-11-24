Este viernes 28 de noviembre se abrirá la 29° y penúltima fecha en Liga de Primera con un partido clave para las opciones de Colo Colo y Cobresal de llegar a la Copa Sudamericana. El encuentro está programado para las 20:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Sin embargo, y como se volvió una tónica a lo largo de la temporada 2025, las autoridades de Gobierno y Seguridad Pública pusieron el grito en el cielo por la realización de este encuentro. Todo por el inicio de la cruzada solidaria de la Teletón.

Colo Colo vs. Cobresal en riesgo por la Teletón

Fue el reportero Cristián Alvarado de Radio ADN quien dio a conocer que tanto la Jefatura de Carabineros de Copiapó como el Delegado Presidencial de la Región de Atacama, Rodrigo Illanes, no aprueba que el duelo se juegue a las 20:00 horas.

La razón que esgrimen las autoridades, según el medio de comunicación, es “que no habrá personal policial en la zona debido al inicio de la Teletón, que justamente se celebrará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre”. ¿Y entonces?

Tanto Gobierno como Carabineros le hicieron dos propuestas a Cobresal para autorizar el lance con Colo Colo: que se adelante para las 18:00 horas o que se juegue tal como se programó, pero a puertas cerradas. Ante esto, los Legionarios se mueven.

Según agregó Alvarado, desde la dirigencia minera se comunicaron con la ANFP para hacer las gestiones y que se mantenga el encuentro tal y como aparece en los canales oficiales del Campeonato Nacional. Un nuevo “gallito” que deberá resolverse en cuestión de horas.

¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

Tanto Colo Colo como Cobresal se ubican en la séptima posición de la Liga de Primera con 44 puntos; sin embargo, por diferencia de goles el Cacique está por arriba de los Legionarios (+14 contra +2).

